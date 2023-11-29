«Крик до небосвода: дайте людям воду» — жильцы многоэтажки в Приморье ищут «крайних»

Posted 29 ноября 2023, 04:36
Published 29 ноября 2023, 04:36
Modified 29 ноября 2023, 04:38
Updated 29 ноября 2023, 04:38
В новых медиа распространилось видео из Владивостока от жителя одного из многоквартирных домов, расположенных в районе бухты Тихой. Мужчина спустился в подвал многоэтажки вместе со специалистом управляющей компании Первомайского района и записал на камеру актуальные показатели приборов учета давления воды на ввод в дом.
Им оказался Евгений Юров — председатель дома №33 по улице Добровольского. Нам удалось с ним пообщаться после просмотра его видеоролика. Вот, что он рассказал в своем небольшом «телесюжете»:
«Тепловые сети, почему вы в дом по адресу Добровольского, 33 поставляете такое слабое давление горячей воды? На ввод в дом показатели приборов всего лишь 2,8 килограммов. Когда обычно на такой дом идет давление в 6 килограммов. И вопрос к Примводоканалу: почему вы поставляете всего лишь 3,8 килограммов давления холодной воды на ввод в дом, если, со слов слесаря УК Первомайского района, на такие дома идет минимум 4,5 — 5 килограммов?», — возмущается жилец.
В этом году к дому на Добровольского, 33 проложили новые трубы. Однако после ремонтных работ на магистрали ситуация с водоснабжением значительно ухудшилась, считают горожане.
— У меня в квартире проблема с напором горячей и холодной воды. Очень слабо течет с крана, напор не стабилен. Становится еще хуже, когда соседи, живущие этажом ниже, набирают ванну. В такие моменты вода из крана еле сочится, — рассказал «Восток-Медиа» Евгений Юров.
Дом по адресу Добровольского, 33 — шестиэтажный. Ориентировочная высота здания — 18 метров. Насколько здесь серьезная проблема с водоснабжением и к кому жильцам следует обращаться — узнавала наш корреспондент.
В Дальневосточной генерирующей компании ситуацию с домом на улице Добровольского прокомментировали следующим образом.
«Согласно правилам предоставления коммунальных услуг, давление в системе горячего водоснабжения в точке разбора должно составлять от 0,3 до 4,5 килограммов на квадратный сантиметр. Из показаний манометра в подвале дома следует, что давление в верхней точке системы горячего водоснабжения составляет 0,8 килограммов на квадратный сантиметр, что соответствует правилам. Имея на входе напор давления в 2,8 килограммов, показатель на верхней точке, исходя из расчетов, как раз будет 0,8», — информируют в пресс-службе ДГК.
На сегодняшний день в Дальневосточную генерирующую компанию не было обращений от жителей или управляющей организации по поводу качества оказания коммунальных услуг по адресу Добровольского, 33.
Также в ДГК отмечают, что дом на Добровольского, 33 получает теплоснабжение через распределительные тепловые сети от ЦТП В-30, за которые несет ответственность Владивостокское предприятие электрических сетей. В случае нарушения гидравлических и температурных режимов поставки теплоносителя, управляющей компании дома необходимо обращаться в МУПВ «ВПЭС».
Специалисты Владивостокского предприятия электрических сетей подтверждают — показатели давления горячего водоснабжения в доме по адресу Добровольского, 33 находятся в пределах нормы.
«Оборудование ЦТП работает в штатном режиме. Нарушений в работе оборудования нет. Параметры теплоносителя соответствуют режимной карте. 2,8 — это нормальное давление для такого дома, чтобы на всех этажах была горячая вода. Если у кого-то из жильцов плохая подача теплоснабжения в квартире, нужно обратиться в управляющую компанию», — разъясняют в пресс-службе ВПЭС.
По поводу холодного водоснабжения в доме на Добровольского, 33 специалисты Приморского водоканала сообщают, что нормативное давление на входе должно быть не ниже 3 килограммов на квадратный сантиметр. Манометр в подвале выдает цифру в 3,8 килограммов, а это значит, что показатели давления на входе в дом не отстают от нормативов. Более того, в пресс-службе ведомства объяснили, каким образом жильцы дома могут гарантированно выявить нарушения.
«Если жители хотят получить достоверную информацию, необходимо правильно произвести замеры давления. При наблюдении слабого давления необходимо обратиться в свою управляющую компанию. Работники УК произведут замеры давления на внутренних домовых сетях и на вводе в дом. Снимать показания давления на вводе в дом необходимо с привлечением специалистов Горводопровода по холодной воде и сотрудников организации, которая подает горячую воду в этот дом», — рассказали в пресс-службе Примводоканала.
Только после того, как замеры давления по водоснабжению будут зафиксированы комиссией, составляется акт, информируют в ведомстве. На основе этого документа представители ресурсоснабжающих компаний устанавливают, где и по чьей вине идет потеря давления, а затем уже принимают решения и все необходимые меры для устранения неполадок. Следовательно, жильцам дома на Добровольского, 33, у которых имеются проблемы с подачей горячей и холодной воды, необходимо действовать сообща с управляющей компанией Первомайского района. Лишь таким образом можно установить официальную причину внутридомовой беды.
Однако УК Первомайского района, судя по всему, сотрудничать с жильцами проблемного дома не очень-то и торопится. Со слов собственников жилого имущества на Добровольского, 33, по поводу проблем с водоснабжением жильцы обращались к специалистам УК уже неоднократно. Но в управляющей компании их либо «просят подождать» до неопределенного срока, либо «не замечают» электронных обращений.
— Специалисты ВПЭС мне ответили, что все подается в порядке соответствий с нормативами. Если что-то не нравится, нужно обращаться в управляющую компанию. А эта управляющая компания меня просто игнорирует. Получается замкнутый круг. В ресурсоснабжающих компаниях меня отправляют в УК, а УК ни с кем связываться не хочет, — негодует председатель дома №33 по улице Добровольского.
Другие жильцы тоже жалуются на бездействие управляющей компании. Люди отмечают, что по вопросу напора давления горячей и холодной воды сотрудники УК взаимодействовать не хотят, и это далеко не единственная проблема в здании.
«Первый подъезд, пятый этаж. В квартире холодно. С водой проблемы. Ситуация с горячей водой усугубляется каждый год именно в отопительный сезон», — рассказали корреспонденту «Восток-Медиа» в других квартирах.
«Пятый подъезд, четвертый этаж. Напор холодной воды на кухне еле-еле, горячая вода тоже почти не течет», — дополнили обсуждение проблемы их соседи.
Наша попытка дозвониться до управляющей компании Первомайского района тоже не увенчалась успехом. Главный инженер оказалась на выезде, а другие сотрудники оказались не компетентны для ответов на вопросы редакции. Тем временем председатель проблемного дома Евгений Юров написал обращение губернатору Приморья Олегу Кожемяко с просьбой повлиять на исход этой запутанной истории в пользу жильцов.