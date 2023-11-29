«Крик до небосвода: дайте людям воду» — жильцы многоэтажки в Приморье ищут «крайних»

Только после того, как замеры давления по водоснабжению будут зафиксированы комиссией, составляется акт, информируют в ведомстве. На основе этого документа представители ресурсоснабжающих компаний устанавливают, где и по чьей вине идет потеря давления, а затем уже принимают решения и все необходимые меры для устранения неполадок. Следовательно, жильцам дома на Добровольского, 33, у которых имеются проблемы с подачей горячей и холодной воды, необходимо действовать сообща с управляющей компанией Первомайского района. Лишь таким образом можно установить официальную причину внутридомовой беды.