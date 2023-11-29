Кто теперь обязан сдать российские загранпаспорта

Паспорт надлежит сдать всем тем, кому ограничен выезд за границу — сотрудникам ФСБ, призывникам на альтернативную и военную службу. Сделать это нужно в течение пяти дней после информирования об ограничении выезда. Храниться документ будет в выдавшем его ведомстве «до истечения срока этого временного ограничения либо истечения срока его действия».