Кто теперь обязан сдать российские загранпаспорта

Posted 29 ноября 2023, 01:26
Published 29 ноября 2023, 01:26
Modified 29 ноября 2023, 01:28
Updated 29 ноября 2023, 01:28
Паспорт надлежит сдать всем тем, кому ограничен выезд за границу — сотрудникам ФСБ, призывникам на альтернативную и военную службу. Сделать это нужно в течение пяти дней после информирования об ограничении выезда. Храниться документ будет в выдавшем его ведомстве «до истечения срока этого временного ограничения либо истечения срока его действия».
Кроме того, если гражданин сменил ФИО, пол, другие сведения или умер, его документ будет признан недействительным после истечения срока действия. Также недействительными будут признаваться дипломатические или служебные паспорта, не возвращенные их владельцами после командировки.
«Закон предполагает ведение общефедерального учета — банка данных не только выданных, но и недействительных паспортов. Недействительные паспорта будут подлежать изъятию, которое может быть оспорено», — сказано на сайте Госдумы.