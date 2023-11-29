Скоростным мобильным интернетом обеспечено ещё одно село Хабаровского края

Ранее связь в селе была неустойчивая, а мобильный Интернет практически отсутствовал, так как связь обеспечивали базовые станции, находящиеся в отдалении около 10 километров. С появлением базовой станции на территории села ситуация кардинально изменилась. Для многих сельских жителей мобильная связь является основным каналом получения информации в Интернете и дает безграничные возможности для досуга. А также открывает возможности для роста и развития собственного бизнеса.