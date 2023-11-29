Скоростным мобильным интернетом обеспечено ещё одно село Хабаровского края

Posted 29 ноября 2023, 03:08
Published 29 ноября 2023, 03:08
Modified 29 ноября 2023, 03:10
Updated 29 ноября 2023, 03:10
— Местные жители давно ждали появления качественного Интернета в родных краях. Место, где расположено село Улика-Национальное, имеет сложный рельеф. Оно стоит в отдаленной левобережной части Хабаровского района, развитие услуг связи там — дело трудоемкое. Правительство региона высоко ценит вклад операторов мобильной связи, — отметил министр цифрового развития и связи Хабаровского края Алексей Гусев.
Ранее связь в селе была неустойчивая, а мобильный Интернет практически отсутствовал, так как связь обеспечивали базовые станции, находящиеся в отдалении около 10 километров. С появлением базовой станции на территории села ситуация кардинально изменилась. Для многих сельских жителей мобильная связь является основным каналом получения информации в Интернете и дает безграничные возможности для досуга. А также открывает возможности для роста и развития собственного бизнеса.
— Люди хотят без ограничений общаться с близкими, а также получать дополнительные услуги через всемирную сеть, наравне с жителями городов. Строительство базовых станций в таких районах края — это определенный вызов и сложная задача. При поддержке правительства края удалось преодолеть трудности, связанные со сложной логистикой тяжелой техники, материалов, а также специалистов для осуществления всех работ в кратчайшие сроки, — отметил директор МегаФона в Хабаровском крае Дмитрий Оловянников.
В Хабаровском крае реализуется проект «Цифровое равенство» — часть флагманской инициативы стратегии развития региона «Край инноваций и новых возможностей», инициированной губернатором Михаилом Дегтярёвым. К 2030 году связь придет во все населенные пункты, где проживает от ста человек.
Напомним также, что на днях в Москве состоялась встреча губернатора Михаила Дегтярёва и генерального директора ФГУП «Космическая связь» Алексея Волина, на которой стороны договорились о взаимодействии с сфере развития спутниковой связи на территории Хабаровского края с целью обеспечения качественной интернет-связью отдалённых и труднодоступных населённых пунктов региона.
В рамках федерального проекта «Устранение цифрового неравенства» мобильный интернет посредством спутниковых каналов связи появится в населенных пунктах Оглонги, Херпучи, Верхняя Манома и Новая Иня и Софийск. Следующий этап предполагает улучшение качества связи на самом севере края — в Охотском, Аяно-Майском и Тугуро-Чумиканском районах.