«Вам звонят из Центробанка» — мошенники «развели» преподавателя на миллион

Пресс-служба Дальневосточного ГУ Банка России информирует жителей Приморья: если у вас возникают любые сомнения по поводу сохранности денег на вашем банковском счете, самостоятельно позвоните в свой банк по номеру, указанному на его официальном сайте или на оборотной стороне карты.