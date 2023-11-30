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Posted 30 ноября 2023, 01:24

Published 30 ноября 2023, 01:24

Modified 30 ноября 2023, 02:03

Updated 30 ноября 2023, 02:03

Педагог стала жертвой аферистов в Приморье — обманщики «прикрылись» Центробанком

«Вам звонят из Центробанка» — мошенники «развели» преподавателя на миллион

30 ноября 2023, 01:24
Фото: 1MI.

Педагог стала жертвой аферистов в Приморье — обманщики «прикрылись» Центробанком

Сюжет
Мошенничество
Преподаватель из Приморья попала в ловушку злоумышленников, которые представились сотрудниками Центробанка. В государственной организации рассказали, как понять, что с вами говорит мошенник.

Жительница Приморья перевела телефонным мошенникам более миллиона рублей. С преподавателем связался неизвестный и представился сотрудником службы безопасности Центробанка. Злоумышленник работал по уже известной схеме: на вас пытаются оформить кредит, необходимо внести аналогичную сумму на «безопасный счет». Доверчивый преподаватель купилась на уловку афериста.

Женщина оформила кредиты в различных банках и, следуя инструкциям мошенников, перевела средства через банкомат на указанный им счет. В итоге добычей злоумышленников стала сумма более миллиона рублей. Полиция уже завела уголовное дело и ведет расследование.

Такие истории в Приморье уже не редкость. Специалисты Дальневосточного главного управления Банка России прокомментировали происходящее корреспонденту «Восток-Медиа».

— Мошенники рассчитывают, что упоминание Центрального банка Российской Федерации усыпит бдительность человека, и он выполнит их инструкции. Банк России действительно защищает права потребителей финансовых услуг и отвечает на жалобы и запросы людей. Однако сотрудники регулятора никогда не звонят гражданам первыми и тем более не запрашивают персональные и банковские сведения, не предлагают совершить какие-либо операции со счетами. Сотрудники Банка России никогда не просят оформить кредит либо перевести деньги на «безопасный» или «резервный» счет. На самом деле никаких «безопасных» или «резервных» счетов не существует, а деньги уходят преступникам, — разъяснили в государственном учреждении.

Пресс-служба Дальневосточного ГУ Банка России информирует жителей Приморья: если у вас возникают любые сомнения по поводу сохранности денег на вашем банковском счете, самостоятельно позвоните в свой банк по номеру, указанному на его официальном сайте или на оборотной стороне карты.

— Для уточнения любых вопросов можно также позвонить в контактный центр Банка России по бесплатному номеру 8 (800) 300-30-00 (для звонков с мобильного — короткий номер 300) либо воспользоваться бесплатным мобильным приложением Банка России «ЦБ онлайн». Узнать, какими еще схемами пользуются мошенники, можно в разделе «Грабли» на сайте проекта Банка России Fincult.info, — сообщают специалисты регулятора.
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