«Вам звонят из Центробанка» — мошенники «развели» преподавателя на миллион

Posted 30 ноября 2023, 01:24
Published 30 ноября 2023, 01:24
Modified 30 ноября 2023, 02:03
Updated 30 ноября 2023, 02:03
Жительница Приморья перевела телефонным мошенникам более миллиона рублей. С преподавателем связался неизвестный и представился сотрудником службы безопасности Центробанка. Злоумышленник работал по уже известной схеме: на вас пытаются оформить кредит, необходимо внести аналогичную сумму на «безопасный счет». Доверчивый преподаватель купилась на уловку афериста.
Женщина оформила кредиты в различных банках и, следуя инструкциям мошенников, перевела средства через банкомат на указанный им счет. В итоге добычей злоумышленников стала сумма более миллиона рублей. Полиция уже завела уголовное дело и ведет расследование.
Такие истории в Приморье уже не редкость. Специалисты Дальневосточного главного управления Банка России прокомментировали происходящее корреспонденту «Восток-Медиа».
— Мошенники рассчитывают, что упоминание Центрального банка Российской Федерации усыпит бдительность человека, и он выполнит их инструкции. Банк России действительно защищает права потребителей финансовых услуг и отвечает на жалобы и запросы людей. Однако сотрудники регулятора никогда не звонят гражданам первыми и тем более не запрашивают персональные и банковские сведения, не предлагают совершить какие-либо операции со счетами. Сотрудники Банка России никогда не просят оформить кредит либо перевести деньги на «безопасный» или «резервный» счет. На самом деле никаких «безопасных» или «резервных» счетов не существует, а деньги уходят преступникам, — разъяснили в государственном учреждении.
Пресс-служба Дальневосточного ГУ Банка России информирует жителей Приморья: если у вас возникают любые сомнения по поводу сохранности денег на вашем банковском счете, самостоятельно позвоните в свой банк по номеру, указанному на его официальном сайте или на оборотной стороне карты.
— Для уточнения любых вопросов можно также позвонить в контактный центр Банка России по бесплатному номеру 8 (800) 300-30-00 (для звонков с мобильного — короткий номер 300) либо воспользоваться бесплатным мобильным приложением Банка России «ЦБ онлайн». Узнать, какими еще схемами пользуются мошенники, можно в разделе «Грабли» на сайте проекта Банка России Fincult.info, — сообщают специалисты регулятора.