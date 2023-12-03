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Posted 3 декабря 2023, 01:05

Published 3 декабря 2023, 01:05

Modified 3 декабря 2023, 01:07

Updated 3 декабря 2023, 01:07

Новых вирусов в Китае не выявлено

Новый вирус в Китае: власти Поднебесной прокомментировали ситуацию с заболеваемостью

3 декабря 2023, 01:05
Фото: 1MI.

Новых вирусов в Китае не выявлено

Сюжет
ОРВИ
Вчера некоторые новые медиа Приморья сообщили о том, что на территории Китая выявлен новый вирус, способный вызвать эпидемию. Однако власти Поднебесной сообщают, что никаких новых вирусов и бактерий в стране обнаружено не было, а рост заболеваемости вызван сезонными возбудителями.

Представитель государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР Ми Фэн сообщил, что все острые респираторные заболевания, которые сегодня регистрируются в Китае, вызваны известными возбудителями — вирусами и бактериями. При этом новых инфекций не обнаружено.

Ранее сообщалось о росте случаев ОРВИ в стране, и число заболевших продолжит расти, сообщает информационное агентство Biang. Сообщается также, что в основном зафиксированные в последнее время случаи заболевания вызваны вирусом гриппа, также в некоторых случаях риновирусом, микоплазменной пневмонии, респираторно-синцитиальным вирусом и аденовирусом.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что глава Роспотребнадзора, Анна Попова, объявила о росте числа заболевших ОРВИ и гриппом во всех возрастных группах. Она отметила, что около 75 миллионов россиян привились от гриппа.

Рост заболеваемости гриппом и ОРВИ отмечен в России
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#Новости#Общество#Россия#ОРВИ#Грипп#Китай#Роспотребнадзор#Вирус#Приморский край
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