Новый вирус в Китае: власти Поднебесной прокомментировали ситуацию с заболеваемостью

Posted 3 декабря 2023, 01:05
Published 3 декабря 2023, 01:05
Modified 3 декабря 2023, 01:07
Updated 3 декабря 2023, 01:07
Представитель государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР Ми Фэн сообщил, что все острые респираторные заболевания, которые сегодня регистрируются в Китае, вызваны известными возбудителями — вирусами и бактериями. При этом новых инфекций не обнаружено.
Ранее сообщалось о росте случаев ОРВИ в стране, и число заболевших продолжит расти, сообщает информационное агентство Biang. Сообщается также, что в основном зафиксированные в последнее время случаи заболевания вызваны вирусом гриппа, также в некоторых случаях риновирусом, микоплазменной пневмонии, респираторно-синцитиальным вирусом и аденовирусом.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что глава Роспотребнадзора, Анна Попова, объявила о росте числа заболевших ОРВИ и гриппом во всех возрастных группах. Она отметила, что около 75 миллионов россиян привились от гриппа.