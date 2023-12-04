«Летают, не сбавляя скорость»: человека сбили на пешеходном переходе в Приморье

Пешехода сбили прямо на переходе в Приморском крае

Сюжет ДТП

Серьезное ДТП с пострадавшим пешеходом произошло в Приморье. В сети пишут, что человека сбили прямо на переходе.