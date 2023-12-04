«Летают, не сбавляя скорость»: человека сбили на пешеходном переходе в Приморье

Posted 4 декабря 2023, 01:43
Published 4 декабря 2023, 01:43
Modified 4 декабря 2023, 01:46
Updated 4 декабря 2023, 01:46
В новых медиа поделились видео, которое сняли уже после произошедшего инцидента:
Очевидцы сообщают, что произошло все на Северном проспекте в районе улицы Сидоренко в Находке. Автомобиль на высокой скорости влетел в пешехода, переходившего дорогу.
О состоянии пострадавшего пока ничего не говорят.
Люди в комментариях оказались возмущены произошедшим:
«Снова пешеход виноват?», — пишет Артем.
»…Водители любят летать, не сбавляя скорость, хотя пешеходных переходов очень много», — отмечает Мария.
Ранее «Восток-Медиа» писало, что зрелищное ДТП произошло во Владивостоке.