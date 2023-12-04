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Posted 4 декабря 2023, 01:43

Published 4 декабря 2023, 01:43

Modified 4 декабря 2023, 01:46

Updated 4 декабря 2023, 01:46

«Летают, не сбавляя скорость»: человека сбили на пешеходном переходе в Приморье

4 декабря 2023, 01:43

Пешехода сбили прямо на переходе в Приморском крае

Сюжет
ДТП
Серьезное ДТП с пострадавшим пешеходом произошло в Приморье. В сети пишут, что человека сбили прямо на переходе.

В новых медиа поделились видео, которое сняли уже после произошедшего инцидента:

Очевидцы сообщают, что произошло все на Северном проспекте в районе улицы Сидоренко в Находке. Автомобиль на высокой скорости влетел в пешехода, переходившего дорогу.

О состоянии пострадавшего пока ничего не говорят.

Люди в комментариях оказались возмущены произошедшим:

«Снова пешеход виноват?», — пишет Артем.
»…Водители любят летать, не сбавляя скорость, хотя пешеходных переходов очень много», — отмечает Мария.

Ранее «Восток-Медиа» писало, что зрелищное ДТП произошло во Владивостоке.

«Могло и людей зацепить»: зрелищное ДТП произошло во Владивостоке — видео
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