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Posted 4 декабря 2023, 10:16

Published 4 декабря 2023, 10:16

Modified 4 декабря 2023, 10:16

Updated 4 декабря 2023, 10:16

«Не пользуйтесь нашими авиалиниями»: В Приморье автомобиль «вылетел» с моста — фото

4 декабря 2023, 10:16

В Приморье легковое авто «улетело» с моста в водоем

Сюжет
Мост
В Приморье автомобилист не справился с управлением и «спикировал» с моста. В результате ДТП есть пострадавший.

В минувшие выходные авария произошла в селе Чернышевка Анучинского района. Об этом сообщает Госавтоинспекция Приморья. Внезапно для 21-летнего местного жителя дорожная полоса стала «взлетной».

Молодой человек двигался со стороны села Рисовое, но на повороте потерял управление и на скорости вылетел с моста. Леерных ограждений на этом участке дороги не было, поэтому «полету» «Тойоты» ничего не препятствовало. Также от «вылета» в сложные погодные условия молодого «пилота» не остановило и отсутствие водительского удостоверения. Ранее парень, управлявший транспортным средством, обучение на право управления авто не проходил.

Пунктом «приземления» машины стал протекавший под мостом замерзший ручей. В полете Toyota Corona перевернулась и встала на крышу. В результате ДТП пострадал только молодой водитель — он получил травму головы. В отношении автомобилиста без прав сотрудники ГИБДД составили четыре административных материала.

«Всего за прошедшие выходные инспекторы ДПС оформили 83 автомобильных аварии, в числе которых 9 происшествий — с пострадавшими. Один человек погиб, 11 — травмированы. Повреждено 155 транспортных средств», — отметили в пресс-службе полиции Приморья.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как в Приморье сбили человека прямо на пешеходном переходе.

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