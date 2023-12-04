«Не пользуйтесь нашими авиалиниями»: В Приморье автомобиль «вылетел» с моста — фото

Молодой человек двигался со стороны села Рисовое, но на повороте потерял управление и на скорости вылетел с моста. Леерных ограждений на этом участке дороги не было, поэтому «полету» «Тойоты» ничего не препятствовало. Также от «вылета» в сложные погодные условия молодого «пилота» не остановило и отсутствие водительского удостоверения. Ранее парень, управлявший транспортным средством, обучение на право управления авто не проходил.