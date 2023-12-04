«Размотало» по всей дороге — ДТП во Владивостоке создало сложности на дороге — видео

Происшествие случилось в районе Снеговой Пади. Как сообщают очевидцы, водитель «Териоса», выезжая со двора, не уступил дорогу «Хендаю». Удар был такой силы, что машину со второстепенного движения «разбросало» по всей проезжей части. «На плесень и на липовый мед» Terios, конечно, не разложился. Но вот детали автомобиля разлетелись не несколько метров от места столкновения.