«Размотало» по всей дороге — ДТП во Владивостоке создало сложности на дороге — видео

Posted 4 декабря 2023, 01:42
Published 4 декабря 2023, 01:42
Modified 4 декабря 2023, 01:44
Updated 4 декабря 2023, 01:44
Происшествие случилось в районе Снеговой Пади. Как сообщают очевидцы, водитель «Териоса», выезжая со двора, не уступил дорогу «Хендаю». Удар был такой силы, что машину со второстепенного движения «разбросало» по всей проезжей части. «На плесень и на липовый мед» Terios, конечно, не разложился. Но вот детали автомобиля разлетелись не несколько метров от места столкновения.
Среди людей в ДТП пострадавших нет. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и аварийный комиссар.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как на трассе в Приморье «размотало» пять автомобилей.