vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 4 декабря 2023, 01:42

Published 4 декабря 2023, 01:42

Modified 4 декабря 2023, 01:44

Updated 4 декабря 2023, 01:44

Во Владивостоке автомобиль «разлетелся» по проезжей части

«Размотало» по всей дороге — ДТП во Владивостоке создало сложности на дороге — видео

4 декабря 2023, 01:42
Фото: 1MI.

Во Владивостоке автомобиль «разлетелся» по проезжей части

Сюжет
ГИБДД
Авария во Владивостоке частично осложнила движение на перекрестке. Машина одного из участников ДТП, буквально, разлетелась на запчасти, по всем полосам движения.

Происшествие случилось в районе Снеговой Пади. Как сообщают очевидцы, водитель «Териоса», выезжая со двора, не уступил дорогу «Хендаю». Удар был такой силы, что машину со второстепенного движения «разбросало» по всей проезжей части. «На плесень и на липовый мед» Terios, конечно, не разложился. Но вот детали автомобиля разлетелись не несколько метров от места столкновения.

Среди людей в ДТП пострадавших нет. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и аварийный комиссар.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как на трассе в Приморье «размотало» пять автомобилей.

Читайте также:
Протаранили леерное ограждение на Шевченко во Владивостоке: жёсткое ДТП — видеоКто был за рулём «Хорька-перевёртыша» во Владивостоке: официальные данные ГАИ — фото«Сколько машин повреждено и кто в больнице?»: подробности нового ДТП в Приморье
#Видео#ГИБДД#Владивосток#Приморский край#ДТП#Снеговая Падь#Авария#Пострадавшие#Приморье#Происшествия
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика