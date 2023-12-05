Как ОПГ браконьеров из Приморья «отбивались» от полиции — погоня в духе блокбастера

После того, как эта новость распространилась в новых медиа, жители Приморья облегченно выдохнули и наконец-то решились высказаться о наболевшем. Не остались в стороне и хасанцы — в округе корреспонденту «Восток-Медиа» сообщили, что это еще одна этническая группировка, которая «подмяла под себя» излюбленные туристами территории.