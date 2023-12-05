Как ОПГ браконьеров из Приморья «отбивались» от полиции — погоня в духе блокбастера

Posted 5 декабря 2023, 06:31
Published 5 декабря 2023, 06:31
Modified 5 декабря 2023, 06:33
Updated 5 декабря 2023, 06:33
Когда речь заходит об организованных преступных группировках в Приморье — зачастую в центре внимания находится Хасанский округ. Эта ситуация не стала исключением. В минувшие выходные силовики организовали крупное задержание браконьерской банды в поселке Зарубино.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники ОМВД России «Хасанский» напали на след правонарушителей. Об этом сообщают источники «Восток-Медиа» в правоохранительных органах. Браконьеры передвигались на двух внедорожниках — Mitsubishi Pajero и Toyota Land Cruiser. Разговаривать с полицейскими они были явно не намерены, поэтому призыв остановиться полностью проигнорировали и попытались скрыться.
В завязавшейся погоне сотрудники органов правопорядка догнали и перекрыли проезд Mitsubishi Pajero. Но водитель начал таранить и выдавливать с проезжей части служебную машину. «Битва» автомобилей завершилась победой полицейских — разъяренного браконьера удалось задержать.
Другой внедорожник, перевозивший «ценный груз», тоже далеко не уехал — сотрудники полиции раскинули на дороге шипованную «лиану», от чего колеса «Ленд Крузера» больше не могли сдвинуться с места. Отчаявшись, водитель попытался сбежать от оперативников в лес, но понимая свое положение, самостоятельно вернулся на место задержания.
В салонах автомобилей силовики нашли немало оснований для внушительного административного штрафа. Например, 3 тысячи особей трепанга на сумму более 4 миллионов рублей, а также водолазное снаряжение. Незаконно добытый трепанг был выпущен в естественную среду обитания. Оба внедорожника и оборудование для подводного погружения изъяли полицейские.
«Личности браконьеров установлены. Один из задержанных — 36-летний местный житель — подозревается в том, что создал организованную преступную группировку по добычи дальневосточного трепанга, в которую вовлек не менее 5 человек. Заведено уголовное дело. Расследование продолжается», — сообщает прокуратура Приморья.
Прокурор Хасанского района Роман Язвенко поддержал ходатайство дознавателя об избрании меры пресечения 36-летнему зарубинцу. С учетом позиции прокурора, суд отправил лидера ОПГ под стражу. Пока что на 1 месяц и 29 суток. На сегодняшний день решается, какие меры пресечения будут приняты в отношении соучастников группировки. Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле в прокуратуре.
После того, как эта новость распространилась в новых медиа, жители Приморья облегченно выдохнули и наконец-то решились высказаться о наболевшем. Не остались в стороне и хасанцы — в округе корреспонденту «Восток-Медиа» сообщили, что это еще одна этническая группировка, которая «подмяла под себя» излюбленные туристами территории.
— Эти лица кавказкой национальности вели себя плохо и не соблюдали российское законодательство. Долгое время они держали в страхе Зарубино и Андреевку. И только сейчас получили по заслугам, — объясняет житель Хасанского округа.
— Безнаказанность порождает вседозволенность. Курортным зонам от этого только польза. Отрадно, что полиция в округе не сидит на месте. Сначала от влияния группировок освободили Славянку, теперь и Зарубино, — дополняет вышесказанное еще один приморец.
«Нужно у них катера изъять в доход государства и передать на нужды СВО. Это будет справедливо», — предлагают, как вариант, участники обсуждений этого события в социальных сетях.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что силовики всерьез взялись за браконьеров в Приморье. Объем изъятой продукции за последний год увеличился почти в 4,5 раза.