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Posted 5 декабря 2023, 10:34

Published 5 декабря 2023, 10:34

Modified 5 декабря 2023, 10:34

Updated 5 декабря 2023, 10:34

В помощь нашим бойцам: Олег Кожемяко отправил на СВО вооружение и снаряжение — фото

5 декабря 2023, 10:34

Губернатор Приморья передал участникам СВО спецоборудование и снаряжение

Сюжет
Оружие
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко передал приморским бойцам, участвующим в специальной военной операции, беспилотники, оружие и спецоборудование. Об этом сообщает региональное правительство. В ближайшее время снаряжение поступит на фронт.

По сообщению правительства Приморского края, первая партия военных грузов предназначена для подразделений 5-й армии. Для бойцов закупили рации, а также 20 винтовок с оптическими и тепловизионными прицелами.

«Наши ребята на Запорожском направлении просили такие. Сейчас там работает группа инструкторов-снайперов, мы подготовим вам еще одну партию таких винтовок. Спасибо вам за то, что удержали позиции, мужественно сражались, не дали врагу прорваться», — подчеркнул Олег Кожемяко.

Другая партия военной помощи прибыла к 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригаде. Военнослужащим передали квадрокоптеры, различное спецоборудование и снаряжение, оружейные принадлежности, теплые вещи, газовые печи.

«Бригада достойно себя ведет на Артемовском направлении. Мы гордимся, что эта часть дислоцируется у нас, в Приморском крае. Бойцы являются образцами героизма и мужества в наступлении и обороне. Будем и дальше обеспечивать вас всем необходимым», — добавил глава региона.

Десантники не остались в стороне и выразили благодарность губернатору Приморья за поддержку и помощь.

«Большое спасибо, Олег Николаевич! Всегда оказываете содействие, очень вам благодарны за то, что оперативно реагируете на все наши просьбы. Все отправим нашим ребятам в кратчайшие сроки», — сказали бойцы.

Для губернатора края Олега Кожемяко такие мероприятия — важная и неотъемлемая часть жизни. Глава региона регулярно посещает приморцев, которые участвуют в специальной военной операции. В каждую такую встречу Олег Кожемяко передает военнослужащим все необходимое для победы — специальное оборудование, снаряжение, инструменты, дополнительную экипировку и предметы быта для обустройства в полевых условиях.

Закупка и формирование таких грузов осуществляется за счет средств правительства Приморского края. Также в сборах для приморских бойцов участвуют коммерческие и благотворительные организации и неравнодушные жители региона.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как Олег Кожемяко в рамках «Прямого диалога» (12+) рассказал о мерах поддержки, которые действуют для приморских бойцов и их семей.

Губернатор Приморья: приморским бойцам и их семьям помогаем в обязательном порядке
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