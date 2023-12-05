В помощь нашим бойцам: Олег Кожемяко отправил на СВО вооружение и снаряжение — фото

Для губернатора края Олега Кожемяко такие мероприятия — важная и неотъемлемая часть жизни. Глава региона регулярно посещает приморцев, которые участвуют в специальной военной операции. В каждую такую встречу Олег Кожемяко передает военнослужащим все необходимое для победы — специальное оборудование, снаряжение, инструменты, дополнительную экипировку и предметы быта для обустройства в полевых условиях.