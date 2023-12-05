В помощь нашим бойцам: Олег Кожемяко отправил на СВО вооружение и снаряжение — фото

Posted 5 декабря 2023, 10:34
Published 5 декабря 2023, 10:34
Modified 5 декабря 2023, 10:34
Updated 5 декабря 2023, 10:34
По сообщению правительства Приморского края, первая партия военных грузов предназначена для подразделений 5-й армии. Для бойцов закупили рации, а также 20 винтовок с оптическими и тепловизионными прицелами.
«Наши ребята на Запорожском направлении просили такие. Сейчас там работает группа инструкторов-снайперов, мы подготовим вам еще одну партию таких винтовок. Спасибо вам за то, что удержали позиции, мужественно сражались, не дали врагу прорваться», — подчеркнул Олег Кожемяко.
Другая партия военной помощи прибыла к 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригаде. Военнослужащим передали квадрокоптеры, различное спецоборудование и снаряжение, оружейные принадлежности, теплые вещи, газовые печи.
«Бригада достойно себя ведет на Артемовском направлении. Мы гордимся, что эта часть дислоцируется у нас, в Приморском крае. Бойцы являются образцами героизма и мужества в наступлении и обороне. Будем и дальше обеспечивать вас всем необходимым», — добавил глава региона.
Десантники не остались в стороне и выразили благодарность губернатору Приморья за поддержку и помощь.
«Большое спасибо, Олег Николаевич! Всегда оказываете содействие, очень вам благодарны за то, что оперативно реагируете на все наши просьбы. Все отправим нашим ребятам в кратчайшие сроки», — сказали бойцы.
Для губернатора края Олега Кожемяко такие мероприятия — важная и неотъемлемая часть жизни. Глава региона регулярно посещает приморцев, которые участвуют в специальной военной операции. В каждую такую встречу Олег Кожемяко передает военнослужащим все необходимое для победы — специальное оборудование, снаряжение, инструменты, дополнительную экипировку и предметы быта для обустройства в полевых условиях.
Закупка и формирование таких грузов осуществляется за счет средств правительства Приморского края. Также в сборах для приморских бойцов участвуют коммерческие и благотворительные организации и неравнодушные жители региона.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как Олег Кожемяко в рамках «Прямого диалога» (12+) рассказал о мерах поддержки, которые действуют для приморских бойцов и их семей.