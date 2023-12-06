«Дождь? Зимой?»: в одном из городов Приморья пошел декабрьский дождь — видео

Posted 6 декабря 2023, 07:15
Published 6 декабря 2023, 07:15
Modified 6 декабря 2023, 07:31
Updated 6 декабря 2023, 07:31
В новых медиа поделились видео, которое сделали, по словам очевидцев, в Лесозаводске:
Люди сообщают, что в городе сейчас моросит, а с крыш тает снег.
Напомним, что ранее «Примгидромет» сообщал о том, что такое может произойти. По словам синоптиков, после короткого потепления в Приморский край могли прийти такие малоприятные явления, как дождь со снегом. Вот они и здесь.
Ранее «Восток-Медиа» писало, что Плохие новости сообщили горожанам из мэрии Владивостока.