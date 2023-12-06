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Posted 6 декабря 2023, 07:15

Published 6 декабря 2023, 07:15

Modified 6 декабря 2023, 07:31

Updated 6 декабря 2023, 07:31

В одном из городов Приморья пошел декабрьский дождь

«Дождь? Зимой?»: в одном из городов Приморья пошел декабрьский дождь — видео

6 декабря 2023, 07:15
Фото: Midjourney.

В одном из городов Приморья пошел декабрьский дождь

Сюжет
Дождь
Последние дни в Приморье выдались теплыми. Зима больше похоже на весну. Даже дождь пошел.

В новых медиа поделились видео, которое сделали, по словам очевидцев, в Лесозаводске:

Люди сообщают, что в городе сейчас моросит, а с крыш тает снег.

Напомним, что ранее «Примгидромет» сообщал о том, что такое может произойти. По словам синоптиков, после короткого потепления в Приморский край могли прийти такие малоприятные явления, как дождь со снегом. Вот они и здесь.

Ранее «Восток-Медиа» писало, что Плохие новости сообщили горожанам из мэрии Владивостока.

Плохие новости сообщили горожанам из мэрии Владивостока — повышенная готовность
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