Хабаровский край — в лидерах по безопасным и качественным дорогам

Posted 6 декабря 2023, 07:21
Published 6 декабря 2023, 07:21
Modified 6 декабря 2023, 07:23
Updated 6 декабря 2023, 07:23
Почти пять лет назад Президент России Владимир Путин объявил ключевое для развития регионов решение — в стране были запущены национальные проекты по 13 стратегическим направлениям, которые позволили качественно улучшить жизнь в регионах. И именно такую задачу ставил глава государства, принимая решения о запуске нацпроектов.
Свою эффективность и результативность данные проекты показывают на территории всей России, но особенно актуальны они сейчас — в новых условиях. Сегодня формирование нового многополярного мира диктует России новые условия. Наша страна активно перестраивает внешнюю торговлю и разворачивает грузовые потоки на юг и восток. И развитие транспортно-логистической и дорожной инфраструктур в регионах на востоке страны является приоритетной задачей.
Начатые по распоряжению главы государства системные преобразования позволят значительно укрепить экономику России. Все приоритетные проекты, включая нацпроект «Безопасные качественные дороги», включены в транспортную стратегию, утвержденную Правительство РФ. На финансирование госпрограммы развития транспортной системы в федеральном бюджете предусмотрено около 1,5 триллионов рублей каждый год.
Жители нескольких сел Хабаровского муниципального района с удивлением обнаружили, что дорожные работы, которые местные власти обещали провести в 2024 году, начались в конце нынешнего. Оказалось, что ремонт улично-дорожной сети района по национальному проекту «Безопасные качественные дороги», инициированному Президентом России Владимиром Путиным, идет с опережением графика, и дорожники уже приступили к выполнению плана на будущий год.
«У нас запланировано на будущий год 23 участка автотрасс общей протяженностью 10,5 километра. Считаем, что порядка десяти объектов вполне успеем выполнить уже в этом году. Начали ремонт дорог в сёлах Тополево, Восточное, Мирное и Сосновка», — рассказал «Восток-Медиа» начальник отдела развития жилищно-коммунальной и дорожной инфраструктуры комитета по обеспечению жизнедеятельности населения администрации Хабаровского района Сергей Наумов.
Качество работ на одном из отремонтированных участков дороги — автодороге районного значения «Село Некрасовка — село Вишнёвка» проверил член общественного совета Хабаровского района Вячеслав Кожевников. Протяженность отремонтированного участка составила 1,5 километра, стоимость работ — более 29 миллионов рублей. Качеством остался доволен не только общественник, но и жители муниципалитета.
«Это очень востребованная дорога у дачников и работников гидротехнических сооружений по очистке системы водоотведения села Некрасовка. До реконструкции этот участок был довольно проблемным и даже опасным для участников дорожного движения — сказывались рельефные особенности. Однако сейчас все исправили», — рассказал «Восток-Медиа» Вячеслав Кожевников.
Дорожные работы в Хабаровском районе в этом году проходили в поселке Хехцир, селах Ракитное, Тополево, Матвеевка, Сосновка, Смирновка, Бычиха, Корсаково-1, Восход, Чистополье, Восточное, Дружба, Осиновая Речка, Калинка и Ильинка. А также на участках автомобильных дорог «Село Некрасовка — село Вишнёвка, 8 км федеральной трассы „Восток“ — п. им. Горького», село Дружба — село Некрасовка, 9 км автодороги с. Матвеевка — с. Константиновка — с. Заозерное.
По итогам работы по реализации программы «Безопасные качественные дороги» в 2023 году Хабаровский край был признан одним из лидеров среди российских регионов.
Диплом за достижение наилучших показателей главе Хабаровского края Михаилу Дегтярёву вручил заместитель председателя правительства РФ, куратор национального проекта Марат Хуснуллин. Он отметил, что несмотря на то, что дорожная сеть региона одна из самых распространенных в стране, краевым властям удалось отремонтировать рекордное количество дорог.
«Мы выполняем поставленную Президентом задачу — ежегодно увеличиваем объемы выполненных работ. Благодаря опережающему финансированию, несмотря на все сложности, дорожная отрасль продолжает набирать обороты и демонстрировать еще более высокие результаты, обеспечивая рост качества жизни россиян», — заявил вице-премьер.
Отметим, что Правительство РФ продлило сроки реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» до 2030 года.
Поставленную главой государства задачу успешно и с опережением выполняет Хабаровский край. Как отмечается губернатор региона Михаил Дегтярёв, уже три года подряд в крае досрочно завершаются работы текущего года по проекту «Безопасные качественные дороги» и стартуют работы на объектах будущего года. Так, в прошлом, 2022 году были отремонтированы шесть объектов плана-графика 2023 года. В этом году уже десять объектов дорожной инфраструктуры края приведены в порядок, хотя работы на них должны были начаться в 2024 году.
«Всего в рамках нацпроекта „Безопасные качественные дороги“ в 2023 году мы отремонтировали 157 объектов дорожного хозяйства общей протяженностью 105 километров, в том числе 37 мостов», — пояснил Михаил Дегтярев.
Сезон ремонтных работ по нацпроекту БКД в этом году завершен. На автомобильных дорогах края выполнен весь запланированный объем работ — 120 объектов улично-дорожной сети общей протяженностью 105 километров были приведены в порядок. На эти цели было направлено более 3 миллиардов рублей.
В министерстве транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края пояснили, что из общего количества — 46 объектов общей протяженностью более 30 километров было отремонтировано в городе Хабаровске. Общая стоимость работ составила почти 1,3 миллиарда рублей.
Еще 580 миллионов рублей было выделено на восстановление улично-дорожной сети Комсомольска-на-Амуре, здесь приведено в порядок 43 объекта протяженностью более 34 километров.
Реализация нацпроекта БКД на территории Хабаровского муниципального района уже третий год идет с опережением графика. В этом году отремонтировав все 27 объектов, запланированные в 2023 году, работы продолжились на десяти объектах, вошедших в план 2024 года.
Самым крупным объектом, который был отремонтирован в этом году, стала улицы Тихоокеанская в Хабаровске, которая является одной из главных дорожных артерий города. Реконструкция велась в несколько этапов и продлилась почти два года. Дорожники привели в порядок 3,3 километра автотрассы.
Здесь полностью заменили подушку основания, для чего был использован износостойкий щебеночно-мастичный асфальтобетон, установили более 400 дорожных знаков, нанесли девять тысяч метров разметки, проложили новые тротуары. Теперь дорога на этой улице расширена до четырех полос, было установлено четыре новых светофора, и еще восемь — модернизированы. Обновлены остановочные павильоны.
«Для нас это значимый объект, ремонт был трудным, так как по дороге не прекращалось движение. Пришлось принимать решение по большому количеству подземных коммуникаций. Но, несмотря на все сложности почти на месяц раньше срока все закончили», — отметили в краевом министерстве транспорта и дорожного хозяйства края.
В следующем году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», который инициировал глава государства, планируется отремонтировать 110 объектов улично-дорожной сети. Такие планы озвучили в правительстве Хабаровского края.
«Регион уже пять лет активно принимает участие в дорожном нацпроекте. По итогам работ, выполненных за это время в Хабаровском крае, отремонтирован и реконструирован 741 километр дорог. В рамках проекта также предусмотрена установка светофоров, дорожных знаков, опор освещения. Все эти элементы влияют на безопасность дорожного движения, позволяют снизить аварийность», — уточнили в профильном ведомстве.
В 2024 году работы продолжатся в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре и в Хабаровском муниципальном районе, а также на объектах региональных дорог. Общая протяженность составит не менее 130 км. В числе запланированных объектов — 22 мостовых сооружения. Ремонты мостов второй год подряд будут проводиться по всему краю.
Начиная с 2025 года краевой минтранс намерен расширить перечень территорий, на которых будут реализовываться мероприятия нацпроекта БКД. В него войдут две малые городские агломерации: Советско-Гаванская и Амурская с населением более 20 тысяч человек. Общая протяженность дорожной сети Амурска — 56 км, Советской Гавани — 80,3 км.
«Главной задачей нацпроекта, и на этом отдельно акцентировал внимание Владимир Путин, является повышение качества жизни населения. Создавая надёжную и современную транспортную инфраструктуру, наш регион не только выполняет поручение главы государства, но и делает жизнь в крае комфортной. Именно поэтому обеспечение транспортной доступности удалённых населённых пунктов края и восстановление дорог, ведущих к социально-значимым объектам: школам, больницам, детским садам, являются приоритетными задачами», — подчеркнул Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярёв.