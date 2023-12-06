Хабаровский край — в лидерах по безопасным и качественным дорогам

Поставленную главой государства задачу успешно и с опережением выполняет Хабаровский край. Как отмечается губернатор региона Михаил Дегтярёв, уже три года подряд в крае досрочно завершаются работы текущего года по проекту «Безопасные качественные дороги» и стартуют работы на объектах будущего года. Так, в прошлом, 2022 году были отремонтированы шесть объектов плана-графика 2023 года. В этом году уже десять объектов дорожной инфраструктуры края приведены в порядок, хотя работы на них должны были начаться в 2024 году.