vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 6 декабря 2023, 04:58

Published 6 декабря 2023, 04:58

Modified 6 декабря 2023, 05:00

Updated 6 декабря 2023, 05:00

В Приморском крае ожидается ухудшение дорожной ситуации в связи с циклоном

Циклон грядёт: гололёд, снежный накат и прочее — плохие вести для водителей Приморья

6 декабря 2023, 04:58
Фото: vostokmedia.com.

В Приморском крае ожидается ухудшение дорожной ситуации в связи с циклоном

Сюжет
Снегопад
Тёплые, но пасмурные дни стоят в Приморье. Местами температура воздуха поднималась до +7 градусов по Цельсию. Увы, это ненадолго. Уже сегодня вечером природа принесёт приморцам — и особенно автолюбителям — неприятный сюрприз.

Как сообщила пресс-служба Примгидромета, после обеда — сначала на западе Приморского края, а затем и на юге — начнутся осадки в виде дождя, местами со снегом.

— Ближайшей ночью осадки (снег с дождем, снег) распространятся на большую территорию. В отдельных районах образуются гололедные явления (налипания мокрого снега, гололед и гололедица). Поднимется метель и похолодает, — рассказали специалисты ведомства.

Во Владивостоке — похожая ситуация. Вечером начнётся дождь, который перейдёт ночью в снег. Сорвётся ветер, разгуляется метель. Ощутимо похолодает — до -4…-6 °С. На дорогах: заносы, гололед и гололедица.

В четверг циклон уйдёт на Сахалин, а в Приморье станет ещё холоднее. Сохранится сильный ветер и сложная дорожная обстановка.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, какие ещё сюрпризы ждут приморцев.

Стихия обрушит свой гнев на Приморье: ледяной дождь, метель, холода и вихрь — даты
Узнать подробнее
#Новости#Дальний Восток#Владивосток#Сахалин#Снегопад#Дождь#Дороги#Циклон#Снег#Метель#Гололедица#Гололед#Приморский край#Приморье
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика