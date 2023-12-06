Циклон грядёт: гололёд, снежный накат и прочее — плохие вести для водителей Приморья

Posted 6 декабря 2023, 04:58
Published 6 декабря 2023, 04:58
Modified 6 декабря 2023, 05:00
Updated 6 декабря 2023, 05:00
Как сообщила пресс-служба Примгидромета, после обеда — сначала на западе Приморского края, а затем и на юге — начнутся осадки в виде дождя, местами со снегом.
— Ближайшей ночью осадки (снег с дождем, снег) распространятся на большую территорию. В отдельных районах образуются гололедные явления (налипания мокрого снега, гололед и гололедица). Поднимется метель и похолодает, — рассказали специалисты ведомства.
Во Владивостоке — похожая ситуация. Вечером начнётся дождь, который перейдёт ночью в снег. Сорвётся ветер, разгуляется метель. Ощутимо похолодает — до -4…-6 °С. На дорогах: заносы, гололед и гололедица.
В четверг циклон уйдёт на Сахалин, а в Приморье станет ещё холоднее. Сохранится сильный ветер и сложная дорожная обстановка.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, какие ещё сюрпризы ждут приморцев.