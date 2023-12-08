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Posted 8 декабря 2023, 10:17

Published 8 декабря 2023, 10:17

Modified 8 декабря 2023, 10:17

Updated 8 декабря 2023, 10:17

Будут ли выплачивать премии сотрудникам в конце 2023 года в Приморье?

«13 зарплата — плохое число»: будут ли премии в компаниях Приморья в 2023 году?

8 декабря 2023, 10:17
Фото: Midjourney.

Будут ли выплачивать премии сотрудникам в конце 2023 года в Приморье?

Сюжет
Новый год
Праздники уже приближаются, и люди, которые честно и добросовестно трудились на своей работе весь год, хотят знать одну важную вещь: дадут ли им новогоднюю премию за усердные труды? В вопросе разбирался корреспондент «Восток-Медиа».

Вопрос о выплате премий сотрудникам предприятий в конце 2023 года остается открытым для всего работающего населения Приморского края. В связи с непредсказуемой экономической ситуацией и варьирующимися финансовыми возможностями каждой компании, необходимо разобраться, от чего может зависеть решение о выплате премий. В этом редакции помог местный эксперт, карьерный консультант, руководитель HR-проектов.

Эксперт объяснил, что точно предсказать, будет премия или нет — просто невозможно. Если человек работает в компании, где все очень хорошо, то это не гарантия премии:

«Бывает же по-разному. Коллектив „пахал“ весь год. Закрыл все контракты. Выполнил все планы продаж. Но их начальник, например, просто, как говорят, жмот. И все. Никакой премии», — рассказал специалист в области работы с персоналом.

Однако он уточнил, что решение о выплате премий хоть и не обязательно, но зависит от нескольких факторов:

  • Во-первых, состояние экономики и финансовая устойчивость компании имеют важное значение. Если предприятие испытывает финансовые трудности, выплаты премий могут быть сокращены или отменены полностью.
  • Во-вторых, успешное выполнение бизнес-плана и достижение поставленных целей также может повлиять на решение о премировании сотрудников. Если компания достигла высоких результатов и показала прибыльный рост, возможно, имеется финансовая возможность для выплаты премий.

Что говорят о выплате премии директора компаний во Владивостоке?

Чтобы как-то приблизиться к реальному ответу на вопрос: «будут ли премии?», журналист «Восток-Медиа» обзвонил порядка 20 компаний, ведущих свою деятельность во Владивостоке, 16 из них ответили, что планируют выплачивать премии своим сотрудникам. Так что, вероятно, в 80% процентах случаев, работник получит свою награду. О суммах директора умолчали.

Могу ли я подать в суд, если мне не выплатили премию на Новый год?

Ответ на этот вопрос можно найти на популярном сервисе по поиску работы hh.ru. В одной из их статей говорится, что, согласно Ст. 191 ТК РФ, премия — это поощрение, условия которого определяются в локальных нормативных актах (ЛНА) компании. Например, в Положении о премировании (или других ЛНА) можно встретить следующие формулировки:

  • Выплата премий привязана к экономическим результатам работодателя. Если достигнуты плановые показатели (объём продаж, выручка, прибыль, запуск новых регионов и прочее), то премии начисляются, а если нет — приказа о начислении и выплате премий не будет.
  • Премия выплачивается по инициативе работодателя.
  • Решение о премировании принимает генеральный директор, и он же определяет размер премии.
  • Решение о выплате премии принимается на основе служебных записок руководителя и др.

Подобные формулировки часто включают в ЛНА, чтобы компаниям было куда проще отстоять свою позицию в случае спора с работником. Поэтому знать об этих условиях необходимо, чтобы понимать, правы ли вы в будущем споре по поводу премии.

Живет ли в людях надежда на премию в 2023 году?

Если задуматься, то на вопрос: «будут ли компании выплачивать премии сотрудникам в 2023 году?», то ответ знают только люди, которые работают в этих организациях. Ведь если работникам 5 лет подряд не платили премию, то вряд ли в этом году что-то изменится.

Сервис «Авито Работа» провел опрос среди 7000 сотрудников компаний, и вот новость — треть россиян рассчитывает на поощрение в конце года.

Вот такие данные удалось вывести из опроса: 56% респондентов не рассчитывают получить годовую премию в 2023 году. 35% говорят, что вероятность получения очень мала, а 21% уверены, что годовой премии точно не будет.

Лишь 31% россиян предполагают, что премию получат абсолютно все сотрудники их компании.

Можно сказать, что люди разделились на два лагеря.

Так «да» или «нет»?

Будут ли выплачивать премии сотрудникам в конце 2023 года в Приморье — вопрос открытый. Несмотря на ответы эксперта, директоров местных компаний, а также на данные с различных сервисов, следует помнить, что каждая организация принимает решение в зависимости от своей индивидуальной ситуации.

Стоит отметить, что важным фактором является состояние экономики и финансовая стабильность предприятий.

Ранее «Восток-Медиа» писало, сколько стоит арендовать дом на Новый год в Приморском крае.

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