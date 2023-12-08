«13 зарплата — плохое число»: будут ли премии в компаниях Приморья в 2023 году?

Posted 8 декабря 2023, 10:17
Published 8 декабря 2023, 10:17
Modified 8 декабря 2023, 10:17
Updated 8 декабря 2023, 10:17
Вопрос о выплате премий сотрудникам предприятий в конце 2023 года остается открытым для всего работающего населения Приморского края. В связи с непредсказуемой экономической ситуацией и варьирующимися финансовыми возможностями каждой компании, необходимо разобраться, от чего может зависеть решение о выплате премий. В этом редакции помог местный эксперт, карьерный консультант, руководитель HR-проектов.
Эксперт объяснил, что точно предсказать, будет премия или нет — просто невозможно. Если человек работает в компании, где все очень хорошо, то это не гарантия премии:
«Бывает же по-разному. Коллектив „пахал“ весь год. Закрыл все контракты. Выполнил все планы продаж. Но их начальник, например, просто, как говорят, жмот. И все. Никакой премии», — рассказал специалист в области работы с персоналом.
Однако он уточнил, что решение о выплате премий хоть и не обязательно, но зависит от нескольких факторов:
Что говорят о выплате премии директора компаний во Владивостоке?
Чтобы как-то приблизиться к реальному ответу на вопрос: «будут ли премии?», журналист «Восток-Медиа» обзвонил порядка 20 компаний, ведущих свою деятельность во Владивостоке, 16 из них ответили, что планируют выплачивать премии своим сотрудникам. Так что, вероятно, в 80% процентах случаев, работник получит свою награду. О суммах директора умолчали.
Могу ли я подать в суд, если мне не выплатили премию на Новый год?
Ответ на этот вопрос можно найти на популярном сервисе по поиску работы hh.ru. В одной из их статей говорится, что, согласно Ст. 191 ТК РФ, премия — это поощрение, условия которого определяются в локальных нормативных актах (ЛНА) компании. Например, в Положении о премировании (или других ЛНА) можно встретить следующие формулировки:
Подобные формулировки часто включают в ЛНА, чтобы компаниям было куда проще отстоять свою позицию в случае спора с работником. Поэтому знать об этих условиях необходимо, чтобы понимать, правы ли вы в будущем споре по поводу премии.
Живет ли в людях надежда на премию в 2023 году?
Если задуматься, то на вопрос: «будут ли компании выплачивать премии сотрудникам в 2023 году?», то ответ знают только люди, которые работают в этих организациях. Ведь если работникам 5 лет подряд не платили премию, то вряд ли в этом году что-то изменится.
Сервис «Авито Работа» провел опрос среди 7000 сотрудников компаний, и вот новость — треть россиян рассчитывает на поощрение в конце года.
Вот такие данные удалось вывести из опроса: 56% респондентов не рассчитывают получить годовую премию в 2023 году. 35% говорят, что вероятность получения очень мала, а 21% уверены, что годовой премии точно не будет.
Лишь 31% россиян предполагают, что премию получат абсолютно все сотрудники их компании.
Можно сказать, что люди разделились на два лагеря.
Так «да» или «нет»?
Будут ли выплачивать премии сотрудникам в конце 2023 года в Приморье — вопрос открытый. Несмотря на ответы эксперта, директоров местных компаний, а также на данные с различных сервисов, следует помнить, что каждая организация принимает решение в зависимости от своей индивидуальной ситуации.
Стоит отметить, что важным фактором является состояние экономики и финансовая стабильность предприятий.
Ранее «Восток-Медиа» писало, сколько стоит арендовать дом на Новый год в Приморском крае.