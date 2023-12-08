«13 зарплата — плохое число»: будут ли премии в компаниях Приморья в 2023 году?

Если задуматься, то на вопрос: «будут ли компании выплачивать премии сотрудникам в 2023 году?», то ответ знают только люди, которые работают в этих организациях. Ведь если работникам 5 лет подряд не платили премию, то вряд ли в этом году что-то изменится.