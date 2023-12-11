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Posted 11 декабря 2023, 04:55

Published 11 декабря 2023, 04:55

Modified 11 декабря 2023, 04:57

Updated 11 декабря 2023, 04:57

В Приморье продолжился рост привлеченных средств предприятий и физлиц

В Приморье продолжился рост привлеченных средств предприятий и физлиц

11 декабря 2023, 04:55
Фото: 1MI.
Сюжет
Банки
Конец года — это не только новогодние праздники и приятные хлопоты: покупка подарков, украшение ёлочки, корпоративы. Для сотен и тысяч предприятий, финансовых организаций России конец года — это в первую очередь подведение итогов.

Когда-то опытные бухгалтеры называли это время сведением дебета с кредитом.

Да, декабрь — то время, когда крупные компании (в том числе банки) показывают финансовую отчётность. Разумеется, в этом списке и ВТБ.

По итогам девяти месяцев 2023 года объем срочных средств клиентов среднего и малого бизнеса ВТБ в Приморском крае вырос на 33%, до 16,8 млрд рублей. Общий портфель привлеченных средств предприятий этого сегмента увеличился на 19% и превысил 26,7 млрд рублей.

Порядка 63% объема размещенных в ВТБ приморскими предприятиями средств составляют депозиты и неснижаемые остатки на счетах. Большую их часть занимают рублевые вклады, также растут размещения в юанях, которые бизнес все активнее использует для расчетов с зарубежными партнерами. Приморские клиенты банка открывают депозитные продукты и управляют ими преимущественно через онлайн каналы.

В отчетный период опережающими темпами рос спрос на банковские гарантии среди клиентов СМБ в регионе. Предприятия и предприниматели используют этот инструмент для участия в тендерах и обеспечения исполнения обязательств в рамках госзакупок, расчетов с контрагентами, возврата НДС в заявительном порядке. Портфель гарантий приморского бизнеса в ВТБ увеличился за январь–сентябрь на 39% и превысил 1,6 млрд рублей.

«Приморские предприятия аккумулируют ресурсы для расширения масштабов деятельности, а также использует возможность для получения дополнительного дохода от размещения средств. Значительный прирост гарантийного портфеля обусловлен высокой востребованностью этого инструмента у бизнеса в период развития новых транспортно-логистических коридоров, а также цифровизацией документарной линейки банка», — отметил единый бизнес-лидер банков ВТБ и «Открытие» в Приморском крае Игорь Кувыкин.

Корреспондент «Восток-Медиа» заинтересовался, как обстоят в конце года в разных банках дела с притоком клиентов, открывают люди вклады в такое время года или чаще закрывают, снимают ли проценты (на новогодние подарки), словом, каковы итоги в целом. Для начала подробную информацию было решено узнать в ВТБ.

По итогам девяти месяцев розничный портфель привлеченных средств ВТБ в Приморском крае вырос на 23%, до 100 млрд рублей. Наибольшую долю в нем занимают вклады и накопительные счета: их объем превысил 76,5 млрд рублей (+18% с начала года). Остальная часть приходится на инвестпродукты, которые росли опережающими темпами — на 40% за январь–сентябрь, до 23,2 млрд рублей.

Большую часть средств жители Приморья хранят в российской валюте: рублевые депозиты составляют 85% от общего объема привлеченных средств физлиц в ВТБ. Также продолжился рост вкладов клиентов банка в альтернативных валютах, самыми популярными из них в Приморье стали юани. За январь–сентябрь портфель депозитов клиентов банка в валюте КНР вырос в регионе в 2,8 раза, до 439 млн юаней.

Активно рост и портфель инвестиций частных клиентов за счет вложений в акции, облигации и физическое золото. Доля таких инструментов в общем объеме сбережений приморцев в ВТБ за январь–сентябрь увеличилась с 20% до 23%.

«С повышением ключевой ставки все больше приморцев переходят на сберегательную модель поведения. Портфель пассивов физлиц в этом году растет в крае вдвое быстрее кредитного портфеля. В конце года мы ожидаем новый всплеск интереса вкладчиков к классическим сберегательным инструментам, доходность которых сегодня существенно превышает показатели инфляции», — прокомментировал Игорь Кувыкин.

По оценке ВТБ, по итогам текущего года портфель рублевых накоплений физлиц приблизится к 40 трлн рублей, увеличившись с начала года на 21%.

О том, как обстоят дела в других крупных банках региона, мы расскажем в следующих публикациях.

#Новости#Владивосток#Банки#Финансы#Приморский край#Приморье
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