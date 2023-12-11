В Приморье продолжился рост привлеченных средств предприятий и физлиц

Корреспондент «Восток-Медиа» заинтересовался, как обстоят в конце года в разных банках дела с притоком клиентов, открывают люди вклады в такое время года или чаще закрывают, снимают ли проценты (на новогодние подарки), словом, каковы итоги в целом. Для начала подробную информацию было решено узнать в ВТБ.