Вырвали из пламени и дыма 12 человеческих жизней: как горел дом в Приморье — видео

Posted 11 декабря 2023, 02:02
Published 11 декабря 2023, 02:02
Modified 11 декабря 2023, 02:04
Updated 11 декабря 2023, 02:04
Крупное возгорание во Владивостоке случилось этим утром на проспекте Красного Знамени. Диспетчеру пожарно-спасательной службы поступило сообщение о пожаре в девятиэтажном доме. Жильцы верхних этажей были блокированы в своих квартирах сильным задымлением. Пожарные оперативно отправились на помощь.
Прибыв на место происшествия, огнеборцы столкнулись со стеной едкого дыма. Очаг возгорания обнаружили в коридоре седьмого этажа — там полыхал мусор.
— При помощи спасательных устройств звено газодымозащитной службы вывели из задымленного подъезда 12 человек. Среди них оказались два несовершеннолетних ребенка и двое пострадавших. Сейчас жизням людей ничего не угрожает. Эвакуация прошла успешно, пострадавшие переданы в руки медиков скорой помощи, — сообщили корреспонденту «Восток-Медиа» в пресс-службе МЧС России по Приморскому краю.
В тушении возгорания участвовали 27 человек личного состава МЧС и 6 единиц пожарной техники. В результате пожара подъезд поврежден огнём на площади около 10 квадратных метров. Погибших нет. Причину пожара и ущерб устанавливают специалисты.
По информации пресс-службы МЧС России по Приморскому краю, за минувшие сутки спасатели ликвидировали 35 пожаров, 15 из которых оказались техногенными. К устранению возгораний привлекалось 195 человек из числа огнеборцев МЧС России и краевой противопожарной службы и 52 единицы техники.
Ранее «Восток-Медиа» писало о масштабном пожаре, произошедшем вчера в Уссурийске. Из-за сильного задымления в этом возгорании пострадали три человека.