Вырвали из пламени и дыма 12 человеческих жизней: как горел дом в Приморье — видео

По информации пресс-службы МЧС России по Приморскому краю, за минувшие сутки спасатели ликвидировали 35 пожаров, 15 из которых оказались техногенными. К устранению возгораний привлекалось 195 человек из числа огнеборцев МЧС России и краевой противопожарной службы и 52 единицы техники.