vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 11 декабря 2023, 02:02

Published 11 декабря 2023, 02:02

Modified 11 декабря 2023, 02:04

Updated 11 декабря 2023, 02:04

Спасатели МЧС отстояли в борьбе с пожаром во Владивостоке 12 человеческих жизней

Вырвали из пламени и дыма 12 человеческих жизней: как горел дом в Приморье — видео

11 декабря 2023, 02:02
Фото: 1MI.

Спасатели МЧС отстояли в борьбе с пожаром во Владивостоке 12 человеческих жизней

Сюжет
Пожар
Масштабное возгорание случилось утром во Владивостоке. От сильного задымления спасателям пришлось эвакуировать целый этаж жилого дома и спасать пострадавших в огне людей.

Крупное возгорание во Владивостоке случилось этим утром на проспекте Красного Знамени. Диспетчеру пожарно-спасательной службы поступило сообщение о пожаре в девятиэтажном доме. Жильцы верхних этажей были блокированы в своих квартирах сильным задымлением. Пожарные оперативно отправились на помощь.

Видео: svodka_25.

Прибыв на место происшествия, огнеборцы столкнулись со стеной едкого дыма. Очаг возгорания обнаружили в коридоре седьмого этажа — там полыхал мусор.

— При помощи спасательных устройств звено газодымозащитной службы вывели из задымленного подъезда 12 человек. Среди них оказались два несовершеннолетних ребенка и двое пострадавших. Сейчас жизням людей ничего не угрожает. Эвакуация прошла успешно, пострадавшие переданы в руки медиков скорой помощи, — сообщили корреспонденту «Восток-Медиа» в пресс-службе МЧС России по Приморскому краю.

В тушении возгорания участвовали 27 человек личного состава МЧС и 6 единиц пожарной техники. В результате пожара подъезд поврежден огнём на площади около 10 квадратных метров. Погибших нет. Причину пожара и ущерб устанавливают специалисты.

По информации пресс-службы МЧС России по Приморскому краю, за минувшие сутки спасатели ликвидировали 35 пожаров, 15 из которых оказались техногенными. К устранению возгораний привлекалось 195 человек из числа огнеборцев МЧС России и краевой противопожарной службы и 52 единицы техники.

Ранее «Восток-Медиа» писало о масштабном пожаре, произошедшем вчера в Уссурийске. Из-за сильного задымления в этом возгорании пострадали три человека.

Трех пострадавших вынесли из квартиры: пожарные спасли людей от огня в Приморье
Узнать подробнее
Читайте также:
Пострадавших вырезали спасатели: ужасное ДТП в Приморье«Машины всмятку, в салонах люди» — МЧС в Приморье спасали жизни пострадавших в ДТПДым видели издалека: известный ресторан загорелся во Владивостоке
#Новости#Видео#Пожар#МЧС#Владивосток#Спасатели#Эвакуация#Приморский край#Медики#Пострадавшие#Приморье#Происшествия#Ликвидация пожара
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика