Зима пришла в Приморье: насколько суровой будет погода в регионе на этой неделе?

В ночные часы на неделе большую часть недели будет от -18 до -28 градусов в континентальной части края, местами до -35 градусов, на побережье от -12 до -18 градусов, в горных и северных районах местами до -40 градусов.

Температурный фон днем большую часть недели на большей части края будет от -10 до -17 градусов, местами в северных и горных районах от-17 до -23 градусов.