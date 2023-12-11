Зима пришла в Приморье: насколько суровой будет погода в регионе на этой неделе?

Posted 11 декабря 2023, 03:54
Published 11 декабря 2023, 03:54
Modified 11 декабря 2023, 03:58
Updated 11 декабря 2023, 03:58
В телеграм-канале «Погода 25 регион» сообщают, что в Приморье наступила настоящая зима. В регионе ожидается холодная погода.
Согласно прогнозу на всю неделю, в крае осадков не будет до конца недели, однако в пятницу могут начаться небольшие осадки. 16 декабря, в субботу, снег пойдет на большей территории Приморья. В воскресенье непогода отступит.
Отмечается, что есть угроза обледенения судов в Японском море из-за сильных морозов.
В ночные часы на неделе большую часть недели будет от -18 до -28 градусов в континентальной части края, местами до -35 градусов, на побережье от -12 до -18 градусов, в горных и северных районах местами до -40 градусов.
Температурный фон днем большую часть недели на большей части края будет от -10 до -17 градусов, местами в северных и горных районах от-17 до -23 градусов.
Во Владивостоке температура будет выше, чем во всем регионе: в ночное время большую часть недели будет от -12 до -15 градусов. Днем большую часть недели в городе будет от -9 до -12 градусов. Однако северный порывистый ветер не даст расслабиться жителям города. На улице будет достаточно морозно.
Ранее «Восток-Медиа» писало, что в Приморье пришли жуткие морозы.