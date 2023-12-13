Здесь нам помогают: хабаровчане делятся впечатлениями от новых семейных МФЦ

Posted 13 декабря 2023, 05:00
Published 13 декабря 2023, 05:00
Modified 18 декабря 2023, 08:08
Updated 18 декабря 2023, 08:08
Глава государства заботится о том, чтобы институт семьи был защищен и поддерживался на всех уровнях. Например, в Хабаровском крае действует широкая социальная политика по поддержке семьи, материнства и детства. Жители могут воспользоваться 17 разными мерами поддержки. Только в 2023 году на социальное направление было выделено почти 25 миллиардов рублей. Теперь же в крае появился и специальный многофункциональный центр, который позволяет семьям решать проблемные вопросы по принципу одного окна.
В семейном многофункциональном центре помогут оказавшимся в трудной жизненной ситуации — молодым семьям, семьям участников спецоперации, а также тем, кто пострадал от насилия в семье и семьям с детьми-инвалидами.
«Следующий год Указом Президента РФ Владимира Путина объявлен Годом семьи. Открытие в Хабаровском крае первого семейного МФЦ — значимый вклад региона в реализацию комплекса мероприятий, направленных на всестороннюю поддержку семей. В регионе проживает 280 тысяч детей. Есть семьи, которые находятся в социально опасном положении, нуждаются в особых мерах социальной и психологической поддержки. В многофункциональном центре такие граждане могут найти ответы на любые вопросы», — отметил заместитель Председателя Правительства края по социальным вопросам Евгений Никонов.
Центр будет работать по уже хорошо зарекомендовавшему себя принципу «одного окна», когда не нужно собирать документы, которые дают право на получение различных услуг. Новый центр, открывшийся по улице Постышева, 8, сможет оказывать целый ряд услуг. Здесь помогут с оформлением социальных мер поддержки, окажут психологическую и юридическую помощь, проконсультируют по вопросам медицинской помощи. При этом к каждой семье гарантирован индивидуальный подход. Помимо консультаций, в МФЦ также планируется проводить различные мероприятия для посетителей.
«Мы давно сотрудничаем с центром помощи семье и детям. Обращались за помощью психолога, с тем, что у ребенка начались проблемы в школе. Здесь психолог нам помог, провел курс терапии. У сына есть заметный прогресс. А недавно мне рассказали, что теперь центр работает как семейный МФЦ. На самом деле это очень удобно. Можно решить практически все свои вопросы. Здорово, что так все устроили», — поделилась хабаровчанка Доната Александрова.
В учреждении оборудован детский игровой уголок, установлены пеленальные столики, все это сделано для удобства родителей, чтобы было чем занять малышей, пока взрослые решают важные семейные вопросы. Кроме того, в рамках программы «Доступная среда» продуман вопрос доступности для людей с ограниченными возможностями здоровья.
Проект реализуется совместно с Фондом поддержки детей. На эти цели регион получил 10 миллионов рублей из федерального бюджета как победитель конкурса по отбору инновационных социальных проектов.
Цель курса Владимира Путина, которую он постоянно фиксирует, — повысить качество жизни людей. Достичь ее быстрее можно за счет участия регионов в федеральных программах, предполагающих дополнительное финансирование. И в Хабаровском крае этим активно пользуются. Каждый год регион становится всё краше за счёт строительства новых дорог, общественных пространств, мест отдыха. При этом в крае появляются и новые социальные объекты: больницы, школы, детские сады, МФЦ — всё это позитивно влияет на качество жизни хабаровчан.
Семья — основа общества и безусловный приоритет государственной политики, которую проводит президент России Владимир Путин. И подобные инициативы только подтверждают правильность данного курса. При этом Президентом принято решение о проведении года Семьи в 2024, а это значит, что поддержка этого института будет лишь возрастать.