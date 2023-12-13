Здесь нам помогают: хабаровчане делятся впечатлениями от новых семейных МФЦ

Глава государства заботится о том, чтобы институт семьи был защищен и поддерживался на всех уровнях. Например, в Хабаровском крае действует широкая социальная политика по поддержке семьи, материнства и детства. Жители могут воспользоваться 17 разными мерами поддержки. Только в 2023 году на социальное направление было выделено почти 25 миллиардов рублей. Теперь же в крае появился и специальный многофункциональный центр, который позволяет семьям решать проблемные вопросы по принципу одного окна.