Тысячное домовладение подключили к газоснабжению в Хабаровском крае

Генеральный директор АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» Георгий Шперлинг добавил, что работы выполнены в рамках комплексного договора на подключение, заключенного с АО «Газпром газораспределение Дальний Восток», который предусматривал весь спектр работ, включая работы внутри земельного участка собственника и непосредственно в доме. В районе уже подключено к газу 10 населенных пунктов. Для этого всего было построено более 60 километров межпоселковых и около 50 километров распределительных сетей. До 2026 года планируется газифицировать еще 11 населенных пунктов Хабаровского района.