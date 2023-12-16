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Posted 16 декабря 2023, 08:44

Published 16 декабря 2023, 08:44

Modified 16 декабря 2023, 08:46

Updated 16 декабря 2023, 08:46

Тысячное домовладение подключили к газоснабжению в Хабаровском крае

Тысячное домовладение подключили к газоснабжению в Хабаровском крае

16 декабря 2023, 08:44
Фото: Правительство Хабаровского края.
Хабаровский край активно реализует программу догазификации, которая охватывает в регионе 38 населенных пунктов. В лидерах — Хабаровский район. Именно здесь на днях к газу подключили тысячного домовладельца.

Работы принимали представители АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» и правительства региона.

Жителя села Виноградовка Дмитрия Черняка посетила заместитель председателя правительства края по инфраструктуре Ирина Горбачева. Она отметила, что пройдена символическая отметка и подключение к газу продолжится.

— Для края это — знаменательное событие. К системе газоснабжения подключено тысячное домовладение. В текущем году для подключения 260 домовладений в новом квартале села Виноградовка было построено 7 километров сетей, — отметила зампред.

Генеральный директор АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» Георгий Шперлинг добавил, что работы выполнены в рамках комплексного договора на подключение, заключенного с АО «Газпром газораспределение Дальний Восток», который предусматривал весь спектр работ, включая работы внутри земельного участка собственника и непосредственно в доме. В районе уже подключено к газу 10 населенных пунктов. Для этого всего было построено более 60 километров межпоселковых и около 50 километров распределительных сетей. До 2026 года планируется газифицировать еще 11 населенных пунктов Хабаровского района.

Президент России Владимир Путин определил реализацию программы социальной газификации определил приоритетной в развитии экономики и создании комфортных условий проживания населения в субъектах Российской Федерации. По поручению Губернатора края в целях снижения расходов граждан при газификации домовладений предусмотрены меры социальной поддержки из краевого бюджета в размере 150 тысяч рублей для отдельных категорий граждан. Категории льготников указаны в порядках их предоставления, утвержденных постановлениями Правительства Хабаровского края от 26 мая 2022 г. № 258-пр и от 28 февраля 2023 г. № 72-пр.

Кроме региональной поддержки предусмотрена также федеральная — 100 тысяч рублей. С 2024 года категории граждан, имеющих право на социальную поддержку, по поручению губернатора края будут дополнительно расширены.

#Хабаровский край
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