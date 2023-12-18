Форум медиаспециалистов «Digital-среда» прошёл в Хабаровске

Posted 18 декабря 2023, 05:20
Published 18 декабря 2023, 05:20
Modified 18 декабря 2023, 05:22
Updated 18 декабря 2023, 05:22
Участниками форума стали студенты профильных специальностей, члены студенческих медиацентров, пресс-секретари органов власти и администраторы госпабликов.
Открыли форум ректор ТОГУ Юрий Марфин, председатель комитета по информационной политике и массовым коммуникациям правительства Хабаровского края Марина Морозова, руководитель проекта «Мой край» Александра Меркушева, основатель «СОДА production» Александр Доценко и руководитель Центра управления регионом Хабаровского края Ирина Онищук.
— Digital-среда — это уникальная среда, где каждый специалист, который работает в сфере медиа, имеет возможность получать профессиональные навыки, дополнительные ресурсы, использовать все свои креативные идеи. А также получить у экспертов, которые приглашены на это мероприятие, дополнительные компетенции и задать им вопросы, — прокомментировала Марина Морозова.
Напомним, что 1 декабря прошел год с момента вступления в силу закона о госпабликах, в соответствии с которым госорганизации должны вести страницы в российских соцсетях. Преимущественная площадка для госпабликов — ВКонтакте. Сегодня все госучреждения Хабаровского края представлены в соцсетях, а администраторы госпабликов — это ответственные люди, которые представляют государство в соцсетях. Они информируют население о работе через публикации, отвечают на вопросы от лица ведомства.
В рамках форума «Digital-среда» прошло награждение победителей конкурса «Лучший госпаблик», а также лучших администраторов госпабликов. На конкурс было подано 214 заявок со всего Хабаровского края. Победу одержали следующие учреждения региона: номинация «Лучший госпаблик. Детский сад» — Детский сад № 50 города Хабаровска, номинация «Лучший госпаблик. Дополнительное образование» — «Детский эколого-биологический центр» г. Хабаровска, номинация «Лучший госпаблик. СПО» — «Хабаровский автомеханический колледж», номинация «Лучший госпаблик. Соцзащита» — «Центр работы с населением „Диалог“ г. Хабаровска, номинация „Лучший госпаблик. Спорт“ — „Плавательный бассейн п. Чегдомын“, номинация „Лучший госпаблик. Культура“ — „Культурно-информационный центр“ рабочего поселка Заветы Ильича Советско-Гаванского района, номинация „Лучший госпаблик. Школа“ — школа п. Дуки Солнечного района.
Также жюри конкурса выделило специальную номинацию «За высокий профессионализм и креативные подходы в работе», награду в ней получил: «Детский дом № 6», детский сад «Родничок» рабочего поселка Солнечный.
— Сегодня на мероприятии мы подводим итоги, и совместно с комитетом по информационной политике и массовым коммуникациям награждаем лучших коллег. Тех, кто ведет официальные аккаунты — госпаблики — и достиг определенных высот и результатов в этом направлении. Это те коллеги, которые на высочайшем уровне поддерживают коммуникации между органами власти и населением в интернете. Мы рады их отметить, поощрить и поблагодарить за столь значимую работу, — отметила руководитель Центра управления регионом Хабаровского края Ирина Онищук.
Добавим, что для участников форума в первый день мероприятия прошло несколько образовательных блоков: лекция от Александра Доценко «Организация работы медиакоманды», мастер-класс от Максима Кадакина «Работа с видео», мастер-класс Людмилы Кремко «Актуальные тренды в медиа», мастер-класс от Ольги Серебряковой и Арины Щербаковой «Фишки копирайтинга: как писать, а не копировать» и лекция от Евгения Никитенко «Традиционные медиа в 21 веке».
Проект реализуется Молодежным общественным движением «Мой край» с использованием финансовой поддержки комитета по внутренней политике правительства Хабаровского края. Центр управления регионом Хабаровского края и Тихоокеанский государственный университет выступают партнерами форума.