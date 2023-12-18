Форум медиаспециалистов «Digital-среда» прошёл в Хабаровске

Напомним, что 1 декабря прошел год с момента вступления в силу закона о госпабликах, в соответствии с которым госорганизации должны вести страницы в российских соцсетях. Преимущественная площадка для госпабликов — ВКонтакте. Сегодня все госучреждения Хабаровского края представлены в соцсетях, а администраторы госпабликов — это ответственные люди, которые представляют государство в соцсетях. Они информируют население о работе через публикации, отвечают на вопросы от лица ведомства.