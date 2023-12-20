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Posted 20 декабря 2023, 05:58

Published 20 декабря 2023, 05:58

Modified 20 декабря 2023, 06:01

Updated 20 декабря 2023, 06:01

11-летние братья-тройняшки «разозлили» полицию своими шалостями в Приморье

11-летние братья-тройняшки «разозлили» полицию своими шалостями в Приморье

20 декабря 2023, 05:58
Фото: Станислав Панченко. vostokmedia.com.
Сюжет
Школьники
Полиция Приморского края привлекла к ответственности мать тройняшек, которые сняли игрушки с елки на площади в селе Хороль, по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ.

В Приморье полиция привлекла к ответственности женщину, имеющую троих детей, которые сняли игрушки с ёлки на площади в селе Хороль. Согласно информации, полученной из пресс-службы Управления МВД России по Приморскому краю, полиция провела проверку по факту видеозаписи, размещенной в социальных сетях, где несовершеннолетние дети сняли игрушки с новогодней ёлки, установленной на центральной площади села Хороль.

Были определены личности участников инцидента - трое 11-летних братцев, которые заявили инспектору по делам несовершеннолетних, что, гуляя рядом с администрацией Хорольского муниципального округа, они подошли к новогодней ёлке и сняли игрушки и гирлянды, чтобы поиграть с ними.

Мать школьников была привлечена к административной ответственности в соответствии с частью 1 статьи 5.35 КоАП РФ за то, что она не выполнила или неправильно выполнила свои обязанности по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов своих несовершеннолетних детей.

Собранные сотрудниками полиции материалы были направлены в Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав для рассмотрения и принятия мер воспитательного характера в отношении школьников.

Полиция Приморского края советует родителям быть более внимательными в вопросах воспитания своих несовершеннолетних детей: следить за тем, как они проводят свое свободное время, и напоминать им о последствиях, которые могут возникнуть в результате незаконных действий. Иногда мелкие шалости могут иметь серьезные последствия.

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