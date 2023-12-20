11-летние братья-тройняшки «разозлили» полицию своими шалостями в Приморье

Полиция Приморского края советует родителям быть более внимательными в вопросах воспитания своих несовершеннолетних детей: следить за тем, как они проводят свое свободное время, и напоминать им о последствиях, которые могут возникнуть в результате незаконных действий. Иногда мелкие шалости могут иметь серьезные последствия.