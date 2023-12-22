Ходил в подъезде, пугал людей: полиция привлекла к ответственности мужчину в Приморье

Сотрудники патрульно-постовой службы УМВД России по городу Владивостоку, находясь на маршруте патрулирования и работая в рамках операции «Должник», задержали и доставили в отдел полиции гражданина, который также уклонялся от уплаты штрафов. Оказалось, что именно он был героем ранее опубликованного скандального видео. 34-летний местный житель, который уже имел судимость, был привлечен к ответственности по статье 6.9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Соответствующие материалы были переданы в суд для дальнейшего рассмотрения и принятия решения.