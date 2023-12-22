vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 22 декабря 2023, 08:21

Published 22 декабря 2023, 08:21

Modified 22 декабря 2023, 09:37

Updated 22 декабря 2023, 09:37

Наркомана, пугающего жителей, поймали во Владивостоке

Ходил в подъезде, пугал людей: полиция привлекла к ответственности мужчину в Приморье

22 декабря 2023, 08:21
Фото: Midjourney.

Наркомана, пугающего жителей, поймали во Владивостоке

Сюжет
Полиция
Сотрудники полиции Приморья не остались в стороне, когда стало известно о наркозависимом гражданине, который пугал жителей Первореченского района. Сейчас его поймали.

Не так давно в интернете появились видеозаписи, где запечатлен неизвестный мужчина, предположительно, находящийся в состоянии наркотического опьянения. После получения информации от граждан, полицейские решили проверить этот факт.

Сотрудники патрульно-постовой службы УМВД России по городу Владивостоку, находясь на маршруте патрулирования и работая в рамках операции «Должник», задержали и доставили в отдел полиции гражданина, который также уклонялся от уплаты штрафов. Оказалось, что именно он был героем ранее опубликованного скандального видео. 34-летний местный житель, который уже имел судимость, был привлечен к ответственности по статье 6.9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Соответствующие материалы были переданы в суд для дальнейшего рассмотрения и принятия решения.

Нарушитель общественного порядка раскаялся в содеянном и принес свои извинения.

Ранее «Восток-Медиа» писало, что агрессивный наркоман на дорогах Владивостока уходит от преследования полиции.

Агрессивный наркоман на дорогах Владивостока уходит от преследования полиции — видео
Узнать подробнее
Читайте также:
«Разнес» три машины и скрылся: в Приморье безумный водитель поставил «на уши» полициюБуйного таксиста выдворили из Приморья на Родину за драку на дороге«Карабин, джип и патроны»: находкинского стрелка задержала полиция
#Новости#Владивосток#Штрафы#Полиция#Приморский край#Приморье#Происшествия#Административные правонарушения#Судимость#Наркозависимый
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика