Ходил в подъезде, пугал людей: полиция привлекла к ответственности мужчину в Приморье

Posted 22 декабря 2023, 08:21
Published 22 декабря 2023, 08:21
Modified 22 декабря 2023, 09:37
Updated 22 декабря 2023, 09:37
Не так давно в интернете появились видеозаписи, где запечатлен неизвестный мужчина, предположительно, находящийся в состоянии наркотического опьянения. После получения информации от граждан, полицейские решили проверить этот факт.
Сотрудники патрульно-постовой службы УМВД России по городу Владивостоку, находясь на маршруте патрулирования и работая в рамках операции «Должник», задержали и доставили в отдел полиции гражданина, который также уклонялся от уплаты штрафов. Оказалось, что именно он был героем ранее опубликованного скандального видео. 34-летний местный житель, который уже имел судимость, был привлечен к ответственности по статье 6.9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Соответствующие материалы были переданы в суд для дальнейшего рассмотрения и принятия решения.
Нарушитель общественного порядка раскаялся в содеянном и принес свои извинения.
Ранее «Восток-Медиа» писало, что агрессивный наркоман на дорогах Владивостока уходит от преследования полиции.