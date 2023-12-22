Очередного «мастера парковки» нашли во Владивостоке — фото

Posted 22 декабря 2023, 09:46
Published 22 декабря 2023, 09:46
Modified 22 декабря 2023, 09:49
Updated 22 декабря 2023, 09:49
На фотографии, которая стала объектом насмешек в социальных сетях, запечатлен автомобиль, стоящий на парковке с надежной опорой под всеми четырьмя колесами. По сравнению с предыдущими «героями» данной рубрики, данный автомобиль, казалось бы, находится в правильном месте, вот только в неправильном положении, ведь стоит машина поперек парковки:
Если предыдущие случаи уличной парковки вызывали лишь озабоченность о том, какой ущерб может быть причинен автомобилю, то в данном случае на первый план выходит странность выбранного местоположения.
Ранее «Восток-Медиа» писало о другом мастере парковки, который припарковался в дерево во Владивостоке.