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Posted 22 декабря 2023, 09:46

Published 22 декабря 2023, 09:46

Modified 22 декабря 2023, 09:49

Updated 22 декабря 2023, 09:49

Водитель очень странно припарковал свое авто во Владивостоке

Очередного «мастера парковки» нашли во Владивостоке — фото

22 декабря 2023, 09:46
Фото: 1MI.

Водитель очень странно припарковал свое авто во Владивостоке

Сюжет
Автомобиль
Во Владивостоке вновь был обнаружен тот единственный в своем роде «мастер парковки», который способен установить новые рекорды в странной выборке места для своего автомобиля. На этот раз его творчество вызвало не только удивление, но и смех в сети.

На фотографии, которая стала объектом насмешек в социальных сетях, запечатлен автомобиль, стоящий на парковке с надежной опорой под всеми четырьмя колесами. По сравнению с предыдущими «героями» данной рубрики, данный автомобиль, казалось бы, находится в правильном месте, вот только в неправильном положении, ведь стоит машина поперек парковки:

Если предыдущие случаи уличной парковки вызывали лишь озабоченность о том, какой ущерб может быть причинен автомобилю, то в данном случае на первый план выходит странность выбранного местоположения.

Ранее «Восток-Медиа» писало о другом мастере парковки, который припарковался в дерево во Владивостоке.

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