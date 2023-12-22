Очередного «мастера парковки» нашли во Владивостоке — фото

Водитель очень странно припарковал свое авто во Владивостоке

Сюжет Автомобиль

Во Владивостоке вновь был обнаружен тот единственный в своем роде «мастер парковки», который способен установить новые рекорды в странной выборке места для своего автомобиля. На этот раз его творчество вызвало не только удивление, но и смех в сети.