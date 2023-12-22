Шесть веток легкого метро появятся во Владивостоке — подробная карта

Posted 22 декабря 2023, 06:47
Published 22 декабря 2023, 06:47
Modified 7 февраля, 04:32
Updated 7 февраля, 04:32
Проект разработан в соответствии с поручением президента России и находится сейчас на стадии проработки. Он предусматривает строительство новых пассажирских терминалов, рядом с которыми будут созданы перехватывающие парковки. Главная идея легкого метро заключается в открытии новых маршрутов и использовании новых универсальных подвижных составов.
Один из самых протяженных маршрутов нового метро будет пролегать от Эгершельда до Угольной. Эта линия позволит жителям города комфортно и быстро добираться от одного конца города до другого.
Кроме того, проект предусматривает строительство еще пяти веток, которые связывают различные части Владивостока между собой. Таким образом, горожане получат возможность легко перемещаться по всему городу без необходимости использования автомобилей или общественного транспорта.
Планируется, что новое метро будет обеспечивать высокую скорость движения и комфортные условия для пассажиров. Благодаря новым подвижным составам горожане смогут сэкономить время и силы, а также уменьшить загруженность дорог и уровень автомобильных пробок в городе.
Владивосток будет одним из первых городов в России, в котором будет реализован такой масштабный проект по строительству легкого метро. Шесть новых веток метро сделают город более доступным и удобным для его жителей.
Все подробности проекта еще находятся на стадии разработки, однако уже сейчас можно с уверенностью сказать, что легкое метро станет важной частью инфраструктуры города. Оно не только облегчит транспортную ситуацию, но и создаст новые возможности для развития города и улучшения качества жизни его жителей.
Ранее «Восток-Медиа» писало, что лёгкому метро во Владивостоке быть, а также в других городах Приморья.