Шесть веток легкого метро появятся во Владивостоке — подробная карта

Все подробности проекта еще находятся на стадии разработки, однако уже сейчас можно с уверенностью сказать, что легкое метро станет важной частью инфраструктуры города. Оно не только облегчит транспортную ситуацию, но и создаст новые возможности для развития города и улучшения качества жизни его жителей.