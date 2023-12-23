Больше на затопит: Приморье готовится к новым тайфунам, очищая русла рек

Posted 23 декабря 2023, 07:17
Published 23 декабря 2023, 07:17
Modified 23 декабря 2023, 07:17
Updated 23 декабря 2023, 07:17
Вчера, с утра, бульдозеры и экскаваторы въехали на территорию русла реки Спасовка в Спасске-Дальнем. Специальная техника прибыла накануне и тут же была опробована на практике. В данный момент идет активная выемка грунта из реки, но благодаря небольшому уровню воды специалисты обеспечивают успешное продвижение работ. Об этом сообщает правительство Приморского края.
Важно отметить, что это только начало многообещающего проекта. Вторая партия спецтехники, включающая трал, фронтальный погрузчик и экскаватор, уже отправилась в муниципалитет. Как только она прибудет, также будет немедленно приступать к земляным работам на реке. Имеется в виду полная расчистка, спрямление и дноуглубление не только реки Спасовка, но и других водных объектов на территории Приморья.
В рамках инициативы губернатора Олега Кожемяко, было закуплено общим числом 38 экскаваторов, бульдозеров, трейлеров, самосвалов и погрузчиков для проведения работ по очистке и преобразованию водных объектов региона. Заместитель председателя правительства Приморья Ленар Нуриев подчеркнул, что принятыми поправками в федеральное законодательство теперь возможно предупредить чрезвычайные ситуации, связанные с наводнениями. С этой целью был сформирован парк новой специальной техники, который будет заниматься подобными работами, а агентство по гидротехническим сооружениям, мелиорации и гидрологии Приморского края будет отвечать за данное направление. Значит, уже назначена его руководитель — Нина Яровая.
Ранее «Восток-Медиа» писало, что в Спасском районе Приморья очистят русла рек после разрушительных наводнений.