Заслуженная награда «Молодёжная столица России – 2024» доставлена во Владивосток

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Владивосток получил заслуженную награду «Молодёжная столица России — 2024», благодаря единству и поддержке почти 340 тысяч человек со всего Дальнего Востока. В аэропорту награду встречали сотни молодых людей со всего Приморья.

Награда «Молодёжная столица России — 2024» прибыла во Владивосток. Теплый приём в аэропорту обеспечили более ста молодых людей из Владивостока, Артёма и других близлежащих населенных пунктов. Администрация дальневосточной столицы благодарит этих ребят за их поддержку. Владивосток заслужил этот титул благодаря усилиям почти 340 тысяч человек со всего Дальнего Востока. Есть повод гордиться Приморьем, который смог противостоять Москве. Благодаря единству всех жителей Дальнего Востока регион смог победить. В следующем году во Владивостоке будет проходить множество интересных событий. Какие именно мероприятия будут проводиться — это решать всем.