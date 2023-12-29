В 2024-м Индия расширит присутствие на деловых площадках России

Posted 29 декабря 2023, 15:21
Published 29 декабря 2023, 15:21
Modified 29 декабря 2023, 15:23
Updated 29 декабря 2023, 15:23
Советник президента РФ Антон Кобяков заявил, что достигнут новый уровень стратегического взаимодействия двух стран. Одним из признаков этого является рост объёма взаимной торговли. Показатель в этом году превысит $50 млрд. Существенный прогресс достигнут в нефтяной отрасли, а также в совместной работе над военной техникой, сообщает 56orb.ru.
В марте этого года в Нью-Дели состоялся российско-индийский деловой форум «Сотрудничество во имя развития и роста», который прошел под эгидой Петербургского международного экономического форума. Площадку посетило более 600 делегатов и экспертов.
Кроме того, на ПМЭФ-2023 впервые состоялся Российско-индийский деловой форум. Индийские предприниматели заинтересованы в развитии сотрудничества с российскими партнерами
В декабре 2023 года в Дели, Мумбаи и Бангалоре в рамках подготовки Петербургского международного экономического форума 2024 года была организована серия мероприятий, в ходе которых обсуждались перспективы развития российско-индийских экономических и гуманитарно-партнерских отношений в контексте ПМЭФ. В выездных сессиях участвовали свыше 150 представителей ведущих компаний и СМИ Республики Индии.
Следует отметить и декабрьский XIV Индийско-российский бизнес-диалог, прошедший в Москве. В нём также участвовала большая индийская делегация.