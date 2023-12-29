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Posted 29 декабря 2023, 15:21

Published 29 декабря 2023, 15:21

Modified 29 декабря 2023, 15:23

Updated 29 декабря 2023, 15:23

В 2024-м Индия расширит присутствие на деловых площадках России

29 декабря 2023, 15:21
Бизнесмены и представители госструктур Индии в уходящем году активно участвовали в деловых мероприятиях Фонда Росконгресс, проводимых как в Индии, так и в России. В фонде сообщили, что в будущем году визитов высокопоставленных индийских делегаций будет больше.

Советник президента РФ Антон Кобяков заявил, что достигнут новый уровень стратегического взаимодействия двух стран. Одним из признаков этого является рост объёма взаимной торговли. Показатель в этом году превысит $50 млрд. Существенный прогресс достигнут в нефтяной отрасли, а также в совместной работе над военной техникой, сообщает 56orb.ru.

В марте этого года в Нью-Дели состоялся российско-индийский деловой форум «Сотрудничество во имя развития и роста», который прошел под эгидой Петербургского международного экономического форума. Площадку посетило более 600 делегатов и экспертов.

Кроме того, на ПМЭФ-2023 впервые состоялся Российско-индийский деловой форум. Индийские предприниматели заинтересованы в развитии сотрудничества с российскими партнерами

В декабре 2023 года в Дели, Мумбаи и Бангалоре в рамках подготовки Петербургского международного экономического форума 2024 года была организована серия мероприятий, в ходе которых обсуждались перспективы развития российско-индийских экономических и гуманитарно-партнерских отношений в контексте ПМЭФ. В выездных сессиях участвовали свыше 150 представителей ведущих компаний и СМИ Республики Индии.

Следует отметить и декабрьский XIV Индийско-российский бизнес-диалог, прошедший в Москве. В нём также участвовала большая индийская делегация.

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