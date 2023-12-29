Во Владивостоке открылся Штаб общественной поддержки Приморского края и президента

Posted 29 декабря 2023, 04:24
Published 29 декабря 2023, 04:24
Modified 29 декабря 2023, 04:26
Updated 29 декабря 2023, 04:26
Кроме того, на базе Штаба будет функционировать приемная и предвыборный штаб Владимира Путина, где каждый житель Приморского края сможет выразить свою поддержку его кандидатуре на президентских выборах 2024 года.
Избирательный штаб будет заниматься всеми вопросами, связанными с проведением предвыборной кампании, а также координировать активности активистов и волонтеров. Кроме того, штаб станет площадкой для молодежи, которая интересуется будущим страны.
Чтобы поддержать действующего президента, достаточно прийти в точку сбора и оставить свою подпись. Сотрудники, собирающие подписи, проходят специальное обучение, чтобы соблюдать законодательство и обеспечить прозрачность процесса.
Ещё до официального открытия предвыборного штаба Владимира Путина, приморцы начали подходить, чтобы оставить свою подпись за выдвижение главы государства на новый срок.
В целом по всей стране планируется набрать не менее 300 000 подписей. Соответственно правилам, допускается подача на 5% больше максимального порога, что означает, что возможно будет передано около 315 тысяч подписей в поддержку Путина.