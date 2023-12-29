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Posted 29 декабря 2023, 04:24

Published 29 декабря 2023, 04:24

Modified 29 декабря 2023, 04:26

Updated 29 декабря 2023, 04:26

Во Владивостоке открылся Штаб общественной поддержки Приморского края и президента

Во Владивостоке открылся Штаб общественной поддержки Приморского края и президента

29 декабря 2023, 04:24
Сюжет
Молодежь
В Приморском крае открывается Штаб общественной поддержки Приморского края, который станет центром объединения общественников региона для совместного решения проблем. В него войдут 12 городов, 22 округа и района и 30 поселений.
Фото: vostokmedia.com

Кроме того, на базе Штаба будет функционировать приемная и предвыборный штаб Владимира Путина, где каждый житель Приморского края сможет выразить свою поддержку его кандидатуре на президентских выборах 2024 года.

Избирательный штаб будет заниматься всеми вопросами, связанными с проведением предвыборной кампании, а также координировать активности активистов и волонтеров. Кроме того, штаб станет площадкой для молодежи, которая интересуется будущим страны.

Чтобы поддержать действующего президента, достаточно прийти в точку сбора и оставить свою подпись. Сотрудники, собирающие подписи, проходят специальное обучение, чтобы соблюдать законодательство и обеспечить прозрачность процесса.

В Приморье начали собирать подписи в поддержку Владимира Путина
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Ещё до официального открытия предвыборного штаба Владимира Путина, приморцы начали подходить, чтобы оставить свою подпись за выдвижение главы государства на новый срок.

Фото: vostokmedia.com

В целом по всей стране планируется набрать не менее 300 000 подписей. Соответственно правилам, допускается подача на 5% больше максимального порога, что означает, что возможно будет передано около 315 тысяч подписей в поддержку Путина.

Открыт региональный избирательный штаб Владимира Путина в Приморском крае
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