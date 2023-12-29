«Водопад» из сталактитов и реки льда «обрушились» на поселок в Приморье — видео

Сегодня поселок Стеклозаводский в Надеждинском районе Приморья выглядит, как владения Снежной Королевы из сказки Андерсена. Однако проблема этой истории далеко не сказочная. Огромная водонапорная башня, заточенная во льдах, пестрит пробоинами, из которых с каждым часом вырастают внушительных размеров глыбы льда. «Ледяной водопад» уже добрался до дорог поселка — местами эти реки уже превратились в гололед. И пока это удивительное «представление» продолжается, 27 семей — жильцы единственного многоквартирного дома в поселке — остаются без водоснабжения.