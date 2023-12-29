«Водопад» из сталактитов и реки льда «обрушились» на поселок в Приморье — видео

Posted 29 декабря 2023, 07:42
Published 29 декабря 2023, 07:42
Modified 29 декабря 2023, 07:45
Updated 29 декабря 2023, 07:45
Сегодня поселок Стеклозаводский в Надеждинском районе Приморья выглядит, как владения Снежной Королевы из сказки Андерсена. Однако проблема этой истории далеко не сказочная. Огромная водонапорная башня, заточенная во льдах, пестрит пробоинами, из которых с каждым часом вырастают внушительных размеров глыбы льда. «Ледяной водопад» уже добрался до дорог поселка — местами эти реки уже превратились в гололед. И пока это удивительное «представление» продолжается, 27 семей — жильцы единственного многоквартирного дома в поселке — остаются без водоснабжения.
— Сегодня сгорел насос, без воды остался не только весь Стеклозаводский, но и котельная, отапливающая 3-этажный дом на 27 квартир. Среди жильцов много стариков и маленьких детей. А ведь это последний рабочий день уходящего года. Впереди праздники, есть риск остаться без воды и отопления на всю неделю. Мы уже не просто просим, мы кричим о помощи. Ответственные службы обещали сегодня утром устранить проблему, но она не устранена. Уже вечер, воды по-прежнему нет, — рассказали корреспонденту «Восток-Медиа» местные жители.
Дом №2 по улице Лесной больше других пострадал от аварии с водоснабжением, ведь от водонапорной башни зависит и водоснабжение в квартирах, и работа котельной. Со слов местных жителей, проблемы с башней длятся уже не первый год.
— Конструкция очень ветхая, есть течи, из-за чего воды, накачанной в башню, не хватает на сутки. Каждую ночь вода в кране заканчивается. В результате по утрам воды нет, включают её только в 9-10 часов. Утром все собираются на работу, собирают детей в школу — ни умыться, ни завтрак приготовить. Мы неоднократно обращались с данной проблемой в администрацию района и водоканал. Однако так и не остались услышаны, — сообщили корреспонденту «Восток-Медиа» пострадавшие жильцы.
Тем временем проблемы от «зловещей» водонапорной башни распространились уже куда дальше котельной и многоквартирного дома. Пробоины в сооружении привели к тому, что основную дорогу в поселке сковали «ледяные» реки.
— Из-за течи в водонапорной башне единственная дорога от многоквартирного дома к трассе превратилась в каток, по которому до сих пор бежит вода. Наледь образовалась за неделю и вода прибывает. По этой дороге дети ходят в школу, люди идут и едут на работу — колеса у машин проваливаются под лёд, идти страшно. Речь уже идёт о жизни и здоровье людей. Сегодня обещали подсыпать песком, но будет ли от этого толк, если под глыбами льда продолжает течь вода из водонапорной башни? — обеспокоены жители поселка Стеклозаводский.
Как скоро решится проблема, пока неясно. Но уже известно, что прокуратура Приморского края взяла эту проблему на личный контроль.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как «резонирующий» ледяной фонтан из другой водонапорной башни (опять же) в Надеждинском районе привлек внимание краевой прокуратуры.