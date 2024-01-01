Новогоднее похмелье: как унять постпраздничные «приветы» — советы жителям Приморья

Самый простой — это активированный уголь, белый или чёрный. Есть средства и посовременнее, например «Полисорб», «Фильтрум», «Смекта» и так далее. Лучше всего принять их сразу, как почувствовали себя уже очень навеселе или перед тем, как лечь спать. Потому что на утро, когда алкоголь и его яды уже хорошо всосались в кровь, эффект от сорбентов снижается. Но, тем не менее, это все равно лучше, чем их не употреблять вовсе.