Новогоднее похмелье: как унять постпраздничные «приветы» — советы жителям Приморья

Posted 1 января 2024, 01:00
Published 1 января 2024, 01:00
Modified 1 января 2024, 01:00
Updated 1 января 2024, 01:00
Тошнота — часто самый первый признак похмелья. Это защитная реакция организма на токсичные продукты распада алкоголя. Достаточное количество чистой воды позволит снизить концентрацию токсинов и уменьшить тошноту (это если нет рвоты).
Поможет также чай из свежего имбиря. Нарежьте кусочек корня имбиря, залейте несколькими стаканами воды и прокипятите под крышкой семь минут. Пейте с мёдом, медленно, небольшими глотками.
Так как похмелье — это ничто иное, как отравление продуктами распада алкоголя, то главная задача вывести их из организма. Пьем большое количество жидкости — желательно чистой воды и принимаем сорбенты.
Самый простой — это активированный уголь, белый или чёрный. Есть средства и посовременнее, например «Полисорб», «Фильтрум», «Смекта» и так далее. Лучше всего принять их сразу, как почувствовали себя уже очень навеселе или перед тем, как лечь спать. Потому что на утро, когда алкоголь и его яды уже хорошо всосались в кровь, эффект от сорбентов снижается. Но, тем не менее, это все равно лучше, чем их не употреблять вовсе.
Головная боль, пожалуй, самый навязчивый и тяжело снимаемый симптом похмелья. Но если знать секреты, то успех гарантирован. Шипучие формы антипохмельных средств, которые сегодня можно купить в аптеках Приморья без рецепта врача, хорошо справятся с этой задачей. Если их нет под рукой, примите обычный «Цитрамон». И помните — одной из причин головной боли является недостаток глюкозы в крови. Так что некрепкий сладкий чай, пара ложек мёда или сухофрукты тоже помогут справиться со «взрывом мозга».
Очень пригодится при похмелье минеральная вода — она поможет восстановить водно-солевой баланс. Три-четыре бутылки в сутки — не меньше! Полезно будет перед употреблением такой воды выпустить из нее газ и добавить несколько капель лимонного сока или выдавить апельсин. Кстати, чистый свежевыжатый апельсиновый сок не приветствуется, он нанесет вред желудку. Его лучше разбавлять водой 1:1.
Ферментированные продукты, такие, как квашеная капуста, капустный, огуречный рассол и огурцы, мочёные яблоки, кефир, тан и айран. Такие продукты содержат витамин С, молочную, фолиевую кислоту, которые помогают восстановить обменные процессы. Но не употребляйте никаких маринадов — уксус сейчас совсем лишний.
Когда вы уняли тошноту, головную боль и выпили сорбентов — через два-три часа можно и подкрепиться. Если все, что вы сейчас можете — это доползти до кухни, то вас спасут пряный, но нежирный куриный бульон, острая сборная солянка, рассольник, холодное отварное мясо с соленым огурчиком или знаменитый кавказский хаш.
Наверняка найдутся «добрые люди», которые настоятельно рекомендуют выпить похмельную рюмку, то есть опохмелиться. Гоните их прочь, сегодня они для вас враги. От такого метода «лечения» лучше отказаться сразу. Ваш организм итак пытается справиться с алкогольной интоксикацией, а вы ему добавите работы. Сердце, печень и поджелудочная уже трудятся в авральном режиме, так что если не хотите прямо в праздники загреметь на больничную койку, лучше не испытывайте себя на прочность.
Нет, не баня, а именно контрастный душ. Баня только даст серьезную нагрузку на сердце и сосуды, что не для всех может пройти бесследно. А вот контрастный душ — самое то! По 20-30 секунд горячей, а затем холодной воды, начиная с горячей, повторите 5-6 раз Так вы поможете организму избавиться от отеков, вызванных застоем жидкости, взбодрите нервную систему, смоете токсины, которые выделились через поры кожи, а заодно и понизите кровяное давление.
Как только почувствовали себя лучше, идите на свежий воздух — перед выходом примите любые комплексные витамины и чай с шиповником. Если получится прогуляться в быстром темпе — то это только поможет вашему организму.
«Ново-пассит», «Глицин», настой зверобоя и пустырника, стакан теплого молока помогут успокоить нервную систему. Хорошим домашним антидепрессантом считается какао. Примите что-то из этого и постарайтесь поспать.