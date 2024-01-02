Упругий, крепкий и просится в рот: без чего не обойдётся новогодний стол приморцев?

Posted 1 января 2024, 23:05
Published 1 января 2024, 23:05
Modified 1 января 2024, 23:07
Updated 1 января 2024, 23:07
Минимум семь-восемь видов цитрусовых можно увидеть на прилавках сетевых магазинов края, четыре-пять — в киосках и рынках.
Мандарины, мандарины халабон, свити, грейпфруты, апельсины, помело, виноградные помело, банальные лимоны — ешь, что называется, не хочу. Чем же отличаются обычные мандарины от халабонов, а помело от свити? А нюансы есть…
Мандарины халабон впервые были выведены в Южной Корее, и это гибрид апельсина и мандарина. У него толстая кожа, как у апельсина, а вкус свежий, сладкий и нежный. Главное преимущество халабонов — они без косточек, а кожа чистится очень легко. С недавних пор халабоны начали выращивать в южных провинциях КНР, а оттуда они приехали в Приморье — на новогодние столы жителей края.
На ощупь халабоны упругие, не такие мягкие, как обычные мандарины.
Ещё один популярный зимний цитрус — помело (правописание памело тоже допустимо, но здесь важно ставить правильно ударение — на Е). Это близкий родственник апельсина и грейпфрута, растёт он в Юго-Восточной Азии. Существует легенда относительно названия фрукта — мол, это в честь самой выдающейся части тела Памелы Андерсон. Но нет. Помело — это от нидерландского pompelmoes — помпельмус. Вкус у помело не такой кислый, как у лимона и не такой терпкий, как у грейпфрута. По сути это идеальный вариант для тех, кто не очень любит сладкие цитрусы, но побаловать себя фруктами не прочь. Помело следует выбирать такое, чтобы при нажатии кожура под пальцами пружинила, слегка приминалась, но не сильно.
Виноградное помело — не гибрид, а просто разновидность фрукта. Его главное отличие — размеры. Виноградное помело небольшое, весит около 500 граммов, имеет тонкую кожуру, почти не содержит белых перегородок. Вкус у этого цитруса сладкий, дольки небольшие, очень сочные.
Тем, кто любит сладкие цитрусовые, по-настоящему сладкие, следует обратить внимание на свити. На прилавках наших магазинов это один из самых дорогих представителей цитрусовых. Но многие предпочитают именно его.
Свити — гибрид помело и белого грейпфрута. Вывели его в 70-х годах прошлого века в Калифорнии, а в Приморье свити поставляют из Израиля, где эти фрукты тоже хорошо прижились. Свити выводили, чтобы сделать убрать терпкость и горечь грейпфрута — и создателям фрукта это удалось. Вес у свити небольшой, около 600 граммов, едят его дольками или — те, кто особенно любит, — просто ложкой, выедая, как киви.
Между прочим, говорят, что именно из свити готовят самые вкусные джемы. Но приморцы предпочитают его в термически не обработанном виде.
Можно не сомневаться, что тот или иной вид цитрусовых обязательно будет на новогоднем столе приморцев. И это правильно. В них — витамин С и множество полезных составляющих. Главное — помнить, что любые цитрусовые не очень полезны для людей с заболеваниями почек и печени.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, что мандарины завозят в Приморье тоннами.