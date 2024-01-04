vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 3 января 2024, 23:27

Published 3 января 2024, 23:27

Modified 3 января 2024, 23:27

Updated 3 января 2024, 23:27

Перепады температур и неожиданный снег: что синоптики говорят о погоде в Приморье?

Перепады температур и неожиданный снег: что синоптики говорят о погоде в Приморье?

3 января 2024, 23:27
Фото: Midjourney.
Сюжет
Погода
Погодные «американские горки» продолжаются в Приморском крае: сегодня ночью температура воздуха опустилась до — 30 °C, а днем же она поднимется до +1 °C. Об этом сообщают в «Примгидромете».

Приморский край, в целом, сегодняшним днем может ожидать теплую погоду от -10 до +1°C. Однако в конце дня в регионе может пойти небольшой снегопад.

Погода в крупных городах Приморья:

Во Владивостоке будет преобладать переменная облачность. Однако пусть жителей не обманывает отсутствие осадков ночью. В течение дня будьте готовы к потенциальному сюрпризу — в городе может пойти небольшой снегопад. Ветер также сыграет свою роль: сильные порывы будут дуть с юго-востока. Температура воздуха от 0 до -2°C.

В Уссурийске погода останется пасмурной, осадков не предвидится. Днем можно ожидать перехода от умеренных к сильным южным порывам. Днем температура будет варьироваться от -2 до -4°C.

В Находке также переменная облачность. Как и во Владивостоке, к концу дня жителей может удивить небольшой снегопад. В течение дня температура будет меняться: от -1 до +1°C.

Ранее «Восток-Медиа» писало, что температурные качели ожидают приморцев на новогодних каникулах.

То тепло, то холодно: температурные качели ожидают приморцев на новогодних каникулах
Узнать подробнее
Читайте также:
До -19 °C: аномальные морозы отпускают Приморье — прогноз на день-24 °C и сильный ветер: синоптики рассказали, чего ожидать от погоды в Приморье— 22 °C и ветер: погодные «американские горки» ждут Приморье уже завтра
#Новости#Общество#Погода#Находка#Владивосток#Уссурийск#Температура#Снег#Примгидромет#Приморский край#Синоптики#Приморье
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика