Перепады температур и неожиданный снег: что синоптики говорят о погоде в Приморье?

Во Владивостоке будет преобладать переменная облачность. Однако пусть жителей не обманывает отсутствие осадков ночью. В течение дня будьте готовы к потенциальному сюрпризу — в городе может пойти небольшой снегопад. Ветер также сыграет свою роль: сильные порывы будут дуть с юго-востока. Температура воздуха от 0 до -2°C.