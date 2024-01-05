Деньги на рисовой бумаге обнаружены во Владивостоке

Posted 5 января 2024, 07:38
Published 5 января 2024, 07:38
Modified 5 января 2024, 07:40
Updated 5 января 2024, 07:40
О том, как по деньгам можно читать историю Владивостока, Приморья, Дальнего Востока и России, рассказывает выставка «Истории денег» (12+), работающая в Объединённом музее-заповеднике истории Дальнего Востока имени Арсеньева. О некоторых интересных фактах рассказывает Пётр Александров, старший научный сотрудник музея.
Марки вместо монет
Первая Мировая война оказала серьезное влияние на состояние финансов внутри Российской империи. Ведение боевых действий на фронте требовало значительных финансовых вливаний. По этой причине уже в первые месяцы войны Российское правительство вынужденно было начать выпуск в обращение новых банкнот, приостановить размен кредитных билетов на золото. Меньше, чем через год в России обнаружилась острая нехватка серебряной и медной разменной монеты. Тогда в обращение были выпущены специальные марок-денег номиналом 1, 2, 3, 10, 15 и 20 копеек. Фактически эти «деньги» не отличались от почтовых марок, выпущенных к 300-летию Дома Романовых, но печатались на плотной бумаге.
По задумке правительства данная мера задумывалась как временная — пока мелкая монета не станет чеканиться в нужном объёме, после чего марки будут постепенно изъяты из обращения.
Увы, проблему мелких денег выпуск разменных знаков не решил. Марки-деньги быстро изнашивались, загрязнялись, и такие «деньги» не принимали даже госучреждения. Тогда в 1916 году в оборот выпустили боны — номиналом 1, 2, 3, 5, 10, 15, 20 и 50 копеек. Но и это не помогло. Перепуганное население медные и серебряные монетки прятало «на чёрный день», а в обороте остались только марки и боны.
Тысяча — это «думка»
Когда случился переворот и появилось Временное правительство, ситуация с деньгами в России стала ещё хуже. Денег на печать качественных денег просто не было. Поэтому стали выпускать рублёвки и пятирублёвки упрощенного изготовления, с нумераций только серии выпуска. Появился и 1000-рублевый билет — «думка» (по изображению здания Государственной думы в Петрограде).
В 1917 году были выпущены разменные казначейские знаки достоинством 20 и 40 рублей — знаменитые «керенки», название которых стало нарицательным для обозначения ничем не обеспеченных банкнот.
И вот факт, который затем оказал влияние на жизнь Владивостока: перед самым свержением Временное правительство успело разместить в США заказ на печать новых кредитных билетов. Но случилась Октябрьская революция и приплыть в Россию эти купюры не успели.
Деньгам до регионов не добраться
Совет Народных комиссаров получил на руки страну, где реальная покупная способность рубля составляла 6-7 копеек. Нужны — и срочно — были новые деньги. И снова — денег на это не было. Поэтому советское правительство только с 1 ноября 1917-го по 1 мая 1918 года выпустило около 19 млрд рублей.
Увы, даже эти денежные массы не могли попасть в отдалённые регионы страны — на тот же Дальний Восток. Хаос и разруха, особенно на железной дороге, очень этому способствовали. Поэтому Совнарком разрешил советским властным органам на местах право печатать свои деньги (достоинством не более 100 рублей).
С вас «косарь»
В 1918 году деньги на Дальнем Востоке печатали Совет Народных Комиссаров Амурской области (Благовещенск) и Дальсовнарком (Хабаровск).
Председателем Совдепа в Благовещенске был Фёдор Мухин. По его факсимиле на купюрах деньги стали называть «мухинки» — они имели номинал в три и 10 рублей. Затем выпустили денежные билеты в 5, 15, 25 и 100 рублей — на 68 636 750 рублей. Когда к власти в Сибири пришёл адмирал Колчак, «мухинки» обменивали на деньги, которые стало выпускать его правительство. Сданные населением купюры сожгли. И значит, на выставке «Истории денег» можно увидеть те «мухинки», что чудом уцелели…
Деньги, выпущенные в Хабаровске, где главой Дальсовнаркома был большевик А. М. Краснощёков, называли — как? Логично, «краснощёковки». Или «косарями», потому что на купюрах был изображён косарь. Купюры имели номинал 10, 25 и 50 рублей.
Сибирки и американки доверия не вызывали
Правительство Колчака, разумеется, тоже начало выпуск своих денег. Они были стилизованы под царские кредитные билеты, но… Но у запутавшегося в керенках, мухинках и так далее населения доверия уже не вызывали. Тем более что от эмиссии к эмиссии колчаковские деньги становились все менее качественными (на одной партии даже забыли напечатать номинал!). К примеру, в Харбине за 1000 «сибирок» давали 140 рублей «настоящих» — ещё царских денег.
Тогда правительство Колчака вспомнило о деньгах, напечатанных Временным правительством в США. Это были шикарные купюры! В разработке эскизов для клише принимали участие американские специалисты, поэтому «американки» содержали характерные для долларовых купюр того времени узоры и цифры номинала. Хорошая бумага, наличие на денежных знаках русских эмблем — герба Временного правительства, изображения Государственной думы, купола Исаакиевского собора и некоторых других деталей — должно было сразу придать этим деньгам авторитет среди населения.
Интересно, что груз «американок» привезли во Владивосток, где они фактически и осели. Они имели хождение во Владивостоке и после падения режима адмирала, во времена ДВР — Дальневосточной республики.
Заберите ваши «буферки»
Разумеется, ДВР тоже стала выпускать свои деньги — их народ назвал «буферками». Почему? Потому что ДВР создавалось как буферное государство, эдакая «полоска безопасности» между Советской Россией и захваченными японскими интервентами регионами. Печатались деньги достоинством в 500 и 1000 рублей в Верхнеудинске, всего их было выпущено на сумму 1 906 891 193 рублей.
Курс денег ДВР был низким. Главной причиной падения их курса послужило то, что торговые фирмы Монголии категорически не принимала «буферные» знаки. Большей популярностью у неграмотного населения пользовалась купюра в 500 рублей с изображением хозяина тайги — медведя, которая иногда ценилась наравне с 1000-рублёвой. За 1000 рублей деньгами ДВР давали от 20 до 30 копеек серебром царского чекана.
Частные денежки
Как рассказал Пётр Александров, трудно даже представить, какое количество самых разных «денег» имело хождение во Владивостоке в лихие годы революции и интервенции. Это был самый настоящий базар, и ни одной власти — до установления Советской в 1922 году с этим бардаком толком справиться не удавалось.
А ведь помимо денег разных правительств, валюты типа йен и долларов в нашем городе и крае ещё и «частные денежки» были — так называемые боны необязательного обращения.
Например, «Союз Приамурских кооперативов» в течение 1918–1919 годов выпускал в обращение «билеты» достоинством в 1, 3 и 5 рублей, которые приобрели массовое обращение. Объём эмиссии составил 300 000 руб.
Почти одновременно в Никольске-Уссурийском «Организация казенных сельскохозяйственных складов» Переселенческого управления выпустила в обращение свои ордера номиналами в 1, 3, 5, 10, 20, 40 и 100 рублей.
Выпускал свои боны-обязательства торговый дом «Кунст и Альберс» номиналами от 50 копеек до 10 рублей.
Свои боны выпустил «магазин Петра Николаевича Симады из Николаевска-на-Амуре». Купюры были пяти номиналов: 50 копеек, 1, 3, 5 и 10 рублей. Производство денег магазина П. Н. Симады было организовано в переплётных мастерских Ямамото в Токио. Для изготовления талонов использовалась мягкая рисовая бумага. Было осуществлено 3 выпуска денег. Но с этими талонами вышел курьёз: из-за ошибки наборщика они содержали 2 опечатки, отчего недоверчивые покупатели не желали брать их на сдачу. Эти денежные знаки население стало называть «пиколаевичи» и «симадки». Обращение денег магазина Симады продолжалось около двух лет. Эти талоны стали единственными в своём роде денежными знаками, на которых поместили портрет того, кто их выпускал. Ни один из белогвардейских генералов и «верховных правителей» не рискнул пойти на такой шаг.
О том, что ещё можно увидеть на выставке «Истории денег», «Восток-Медиа» сообщало ранее.