Деньги на рисовой бумаге обнаружены во Владивостоке

Правительство Колчака, разумеется, тоже начало выпуск своих денег. Они были стилизованы под царские кредитные билеты, но… Но у запутавшегося в керенках, мухинках и так далее населения доверия уже не вызывали. Тем более что от эмиссии к эмиссии колчаковские деньги становились все менее качественными (на одной партии даже забыли напечатать номинал!). К примеру, в Харбине за 1000 «сибирок» давали 140 рублей «настоящих» — ещё царских денег.