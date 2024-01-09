В Южной Корее запретили есть собак

Теперь тем, кто занимается разведением собак для употребления их мяса или занимается их торговлей, грозят серьезные наказания, такие как двухлетнее лишение свободы или штраф до 20 миллионов вон. А те, кто причастен к убою собак, могут попасть за решетку на три года или заплатить штраф в размере до 30 миллионов вон.