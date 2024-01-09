vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 9 января 2024, 09:55

Published 9 января 2024, 09:55

Modified 9 января 2024, 09:57

Updated 9 января 2024, 09:57

В Южной Корее запретили есть собак

9 января 2024, 09:55
Парламент Южной Кореи принял закон, который запрещает употребление мяса собак. Согласно новому закону, будет запрещено разводить собак специально для их убоя, а также торговать, распространять и продавать собачье мясо.

За принятие этого закона проголосовали 208 парламентариев, двое воздержались, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Представитель местного отделения Международного общества защиты прав животных Ли Сан Ген назвал принятие этого запрета значимым событием для Южной Кореи в плане защиты животных. Он подчеркнул, что это является переломным моментом в отношении страны к данной проблеме.

Теперь тем, кто занимается разведением собак для употребления их мяса или занимается их торговлей, грозят серьезные наказания, такие как двухлетнее лишение свободы или штраф до 20 миллионов вон. А те, кто причастен к убою собак, могут попасть за решетку на три года или заплатить штраф в размере до 30 миллионов вон.

В Южной Корее долгое время была распространена практика употребления мяса собак. Это считалось частью культурного наследия, особенно во время праздников и особых событий.

Однако в последние годы в стране все больше людей выступает против употребления собачьего мяса. Ведутся активные кампании по защите прав животных, и на власти оказывается все большее давление для введения законов, которые ограничат или полностью запретят эту практику.

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика