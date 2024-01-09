В Южной Корее запретили есть собак

Posted 9 января 2024, 09:55
Published 9 января 2024, 09:55
Modified 9 января 2024, 09:57
Updated 9 января 2024, 09:57
За принятие этого закона проголосовали 208 парламентариев, двое воздержались, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Представитель местного отделения Международного общества защиты прав животных Ли Сан Ген назвал принятие этого запрета значимым событием для Южной Кореи в плане защиты животных. Он подчеркнул, что это является переломным моментом в отношении страны к данной проблеме.
Теперь тем, кто занимается разведением собак для употребления их мяса или занимается их торговлей, грозят серьезные наказания, такие как двухлетнее лишение свободы или штраф до 20 миллионов вон. А те, кто причастен к убою собак, могут попасть за решетку на три года или заплатить штраф в размере до 30 миллионов вон.
В Южной Корее долгое время была распространена практика употребления мяса собак. Это считалось частью культурного наследия, особенно во время праздников и особых событий.
Однако в последние годы в стране все больше людей выступает против употребления собачьего мяса. Ведутся активные кампании по защите прав животных, и на власти оказывается все большее давление для введения законов, которые ограничат или полностью запретят эту практику.