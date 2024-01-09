Во Владивостоке лифт-убийца едва не прикончил собаку — видео

Posted 9 января 2024, 04:35
Published 9 января 2024, 04:35
Modified 9 января 2024, 04:37
Updated 9 января 2024, 04:37
Жильцы дома на Нейбута, 34 уже не в первый раз жалуются на свой лифт. По их словам, он сам выбирает этаж, куда ему ехать. В любой момент может открыть двери или вообще их не закрывает. Неоднократно прижимал людей створками. Жильцы утверждают, что на чудо техники жаловались и в лифтовую организацию, и в управляющую компанию, но это результата не принесло.
На днях злосчастный лифт чуть не стал убийцей. Видео об этом расходится в социальных сетях. Видно, что в лифт заходит женщина с собакой, животное — на поводке. Сначала двери в нем не закрываются. Потом пес выбегает на лестничную площадку, в этот момент лифт с хозяйкой начинает подниматься вверх.
Все произошло очень быстро. И уже через секунду поводок натянулся так, что собаку потащило вверх. Трагедии было бы не избежать, если бы в этот момент не зашли другие жильцы. Они сориентировались и быстро отцепили ошейник.