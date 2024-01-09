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Posted 9 января 2024, 04:35

Published 9 января 2024, 04:35

Modified 9 января 2024, 04:37

Updated 9 января 2024, 04:37

На последней секунде: жильцы едва успели спасти пса от лифта

Во Владивостоке лифт-убийца едва не прикончил собаку — видео

9 января 2024, 04:35
Фото: 1MI.

На последней секунде: жильцы едва успели спасти пса от лифта

Сюжет
Трагедия
В доме на Нейбута во Владивостоке чуть не разыгралась трагедия — сломанный лифт ожил и поехал наверх, едва не задушив домашнюю собаку. Ее хозяйка была внутри лифта, а пес выбежал наружу.

Жильцы дома на Нейбута, 34 уже не в первый раз жалуются на свой лифт. По их словам, он сам выбирает этаж, куда ему ехать. В любой момент может открыть двери или вообще их не закрывает. Неоднократно прижимал людей створками. Жильцы утверждают, что на чудо техники жаловались и в лифтовую организацию, и в управляющую компанию, но это результата не принесло.

На днях злосчастный лифт чуть не стал убийцей. Видео об этом расходится в социальных сетях. Видно, что в лифт заходит женщина с собакой, животное — на поводке. Сначала двери в нем не закрываются. Потом пес выбегает на лестничную площадку, в этот момент лифт с хозяйкой начинает подниматься вверх.

Видео: vladivostok_7164.

Все произошло очень быстро. И уже через секунду поводок натянулся так, что собаку потащило вверх. Трагедии было бы не избежать, если бы в этот момент не зашли другие жильцы. Они сориентировались и быстро отцепили ошейник.

#Новости#Видео#Владивосток#Социальные сети#Убийца#Лифт#Трагедия#Жалобы#Приморский край#Собака#Происшествия#Жилой дом
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