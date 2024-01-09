Во Владивостоке лифт-убийца едва не прикончил собаку — видео

Жильцы дома на Нейбута, 34 уже не в первый раз жалуются на свой лифт. По их словам, он сам выбирает этаж, куда ему ехать. В любой момент может открыть двери или вообще их не закрывает. Неоднократно прижимал людей створками. Жильцы утверждают, что на чудо техники жаловались и в лифтовую организацию, и в управляющую компанию, но это результата не принесло.