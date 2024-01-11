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Posted 11 января 2024, 01:50

Published 11 января 2024, 01:50

Modified 11 января 2024, 01:52

Updated 11 января 2024, 01:52

Гололед стал причиной трех аварий на трассе Седанка-Патрокл за короткое время

Сразу три ДТП — что происходит на трассе Седанка-Патрокл во Владивостоке

11 января 2024, 01:50
Фото: 1MI.

Гололед стал причиной трех аварий на трассе Седанка-Патрокл за короткое время

Сюжет
ДТП
Сразу три машины попали в ДТП на трассе Седанка-Патрокл из-за гололеда. Все они врезали в леерное ограждение.

В первом случае с управлением на скользкой трассе не справилась водительница на Nissan Note. Она въехала в леерное ограждение и Nissan Murano. Девушку госпитализировали.

Вскоре после этого гололед сыграл злую шутку с еще двумя авто. Водитель Toyota Corolla Fielder и Honda Insight не справились с управлением и совершили столкновение с леерным ограждением. Второй во время заноса зацепил Isuzu Elf.

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#Новости#Видео#Владивосток#Гололед#Приморский край#ДТП#Трасса Седанка-Патрокл#Происшествия#Nissan Note#Леерное ограждение#Госпитализация
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