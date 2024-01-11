Сразу три ДТП — что происходит на трассе Седанка-Патрокл во Владивостоке

Posted 11 января 2024, 01:50
Published 11 января 2024, 01:50
Modified 11 января 2024, 01:52
Updated 11 января 2024, 01:52
В первом случае с управлением на скользкой трассе не справилась водительница на Nissan Note. Она въехала в леерное ограждение и Nissan Murano. Девушку госпитализировали.
Вскоре после этого гололед сыграл злую шутку с еще двумя авто. Водитель Toyota Corolla Fielder и Honda Insight не справились с управлением и совершили столкновение с леерным ограждением. Второй во время заноса зацепил Isuzu Elf.