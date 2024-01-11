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Posted 11 января 2024, 03:37

Published 11 января 2024, 03:37

Modified 11 января 2024, 03:39

Updated 11 января 2024, 03:39

Во Владивостоке пожар в многоэтажке до приезда МЧС потушили строители

11 января 2024, 03:37

Во Владивостоке в строящейся многоэтажке вспыхнула обшивка на 10 этаже

Сюжет
Пожар
Стали известны подробности пожара в микрорайоне Зеленый бульвар во Владивостоке. На 10 этаже строящейся многоэтажки загорелась обшивка. Возгорание потушили сами строители — до приезда сотрудников МЧС.

Сообщение о пожаре поступило 11 января в 12.36 на телефон пожарно-спасательной службы. Горела стройка в микрорайоне Зеленый бульвар. Сразу же на место происшествия выехали пожарные.

Как выяснилось, возгорание произошло на 10 этаже. Вспыхнула обшивка здания, площадь пожара составила около 20 кв. м. С огнем справились сами строители, они потушили пламя еще до приезда пожарных.

В пресс-службе краевого МЧС уточнили, что погибших и пострадавших на пожаре нет. Сейчас выясняются причины возгорания и ущерб.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о начале пожара в этой многоэтажке.

Во Владивостоке загорелась строящаяся многоэтажка на Зеленом бульваре — фото
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#Новости#Пожар#МЧС#Владивосток#Ущерб#Приморский край#Строители#Происшествия#Многоэтажка
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