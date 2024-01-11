Во Владивостоке пожар в многоэтажке до приезда МЧС потушили строители

Posted 11 января 2024, 03:37
Published 11 января 2024, 03:37
Modified 11 января 2024, 03:39
Updated 11 января 2024, 03:39
Сообщение о пожаре поступило 11 января в 12.36 на телефон пожарно-спасательной службы. Горела стройка в микрорайоне Зеленый бульвар. Сразу же на место происшествия выехали пожарные.
Как выяснилось, возгорание произошло на 10 этаже. Вспыхнула обшивка здания, площадь пожара составила около 20 кв. м. С огнем справились сами строители, они потушили пламя еще до приезда пожарных.
В пресс-службе краевого МЧС уточнили, что погибших и пострадавших на пожаре нет. Сейчас выясняются причины возгорания и ущерб.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о начале пожара в этой многоэтажке.