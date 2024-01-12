«Быть патриотом»: Кожемяко рассказал, что у него вызывает особую гордость

Posted 12 января 2024, 03:35
Published 12 января 2024, 03:35
Modified 12 января 2024, 03:37
Updated 12 января 2024, 03:37
Кожемяко отметил, что жителям Приморья есть чем гордиться. Он привел в пример выставку «Россия» на ВДНХ, где были представлены достижения разных регионов — в том числе, и Приморского края. В крае активно строится новое жилье, возводится инфраструктура, наращивается научный потенциал в вузах, налаживаются отношения со странами АТР. Губернатор также заявил, что приморцы и отважно защищают Родину на полях сражений, и куют победу в тылу.
На выставке «Россия» можно было узнать об успехах и других регионах РФ. Поэтому Кожемяко назвал это масштабное событие «показателем успешности и мощности нашей страны». Губернатор отметил, что в стране выпускается свое оружие, а объемы производства тяжелой техники вышли на промышленный уровень.
— А то, что кто-то где-то что-то закупает, то так было и в годы Первой Мировой войны, и в годы Второй Мировой войны, — подчеркнул глава Приморья. — Во все времена все государства при объявлении военных действий использовали ресурсы стран-союзников. Это неминуемо. Никто не рассчитывает на такое потребление боеприпасов, вооружения и снаряжения в мирные годы. Оно не может быть никаким образом оправдано.
Олег Кожемяко уделил особое внимание героям СВО. Он отметил, что приморцы гордятся своими земляками, которые защищают страну. Причем это происходит как на фронте, так и в тылу. В регионе — беспрецедентное количество Героев России. Приморские подразделения находятся на самых ответственных участках и являются образцами беспримерного мужества.
По мнению Олега Кожемяко, сейчас в России многие открыто заявляют, что они гордятся страной. Ситуация меняется, ведь еще 10-15 лет назад было немодно говорить, что ты патриот. В 90-е годы страна переживала непростое время, остановили работу предприятия, люди оказались за чертой бедности. Но в настоящее время Россия — сильное государство, которое активно развивается. Его мощь ни у кого не вызывает сомнений.
Еще один блок пресс-завтрака был посвящен развитию региона на ближайшее будущее. В частности, речь зашла о ремонте ветхих коммунальных сетей и модернизации котельных. Средства уже заложены в краевом бюджете на три года. Это миллиарды рублей. Часть котельных будет переведена на газ.
Во Владивостоке работы по теплосетям начались в 2023 году. Это принесло свои результаты — аварий было меньше. Но при этом в Находке сети не ремонтировались около сорока лет. Городом тоже надо заниматься. Кожемяко ранее уже поручил разработать план модернизации теплосетей в Находке.