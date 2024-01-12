«Быть патриотом»: Кожемяко рассказал, что у него вызывает особую гордость

По мнению Олега Кожемяко, сейчас в России многие открыто заявляют, что они гордятся страной. Ситуация меняется, ведь еще 10-15 лет назад было немодно говорить, что ты патриот. В 90-е годы страна переживала непростое время, остановили работу предприятия, люди оказались за чертой бедности. Но в настоящее время Россия — сильное государство, которое активно развивается. Его мощь ни у кого не вызывает сомнений.