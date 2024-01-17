Мэр Сочи Копайгородский рассказал о графике выполнения инфраструктурных проектов

Posted 17 января 2024, 13:14
Published 17 января 2024, 13:14
Modified 17 января 2024, 13:28
Updated 17 января 2024, 13:28
Алексей Копайгородский отметил, что город готов к началу работ по комплексному обновлению инженерных сетей (об этих планах мэра ранее упоминал «Росбалт»). В 2024 году планируется приступить к масштабному строительству на 20 площадках. Продолжается возведение социальных домов в Лазаревском и Центральном районах, куда будут переселены жители из аварийного фонда. В сообщении на своем телеграм-канале мэр отметил, что работы, запланированные на 2023–2024 годы, выполняются полностью.
Согласно национальному проекту «Жилье и городская среда», для семей микрорайона Северная Бытха возводится школа, рассчитанная на 1100 мест. Помимо этих работ, продолжается восстановление инфраструктуры в новых регионах России за счет средств из федерального бюджета.
Также Копайгородский рассказал о том, как продвигается выполнение задания Минстроя и вице-премьера Марата Шакирзяновича Хуснуллина. На городском уровне были определены шесть мест, где необходимо усовершенствовать систему ливнеотведения, участки, где будут проведены работы по берегоукреплению и защите (общая протяженность 29 км), сформирован перечень из 700 точек, где потребуется провести противооползневые работы. В данный момент мэр Копайгородский с командой прорабатывают пути решения данных задач.
Алексей Копайгородский поблагодарил Минстрой РФ за поддержку всех проектов, которые очень важны для Сочи. Он заверил, что все запланированные задачи, которые улучшат жизнь горожан и помогут сохранить экологию, будут выполнены. Ранее «Новые Известия» рассказали о том, как изменился Сочи при мэре Копайгородском.