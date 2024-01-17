vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 17 января 2024, 13:14

Published 17 января 2024, 13:14

Modified 17 января 2024, 13:28

Updated 17 января 2024, 13:28

Мэр Сочи Копайгородский рассказал о графике выполнения инфраструктурных проектов

17 января 2024, 13:14
Алексей Копайгородский побывал на совещании в Москве, проходившем под председательством министра строительства и ЖКХ РФ Ирека Файзуллина. Мэр Сочи рассказал о графике работ по строительству и улучшению городской инфраструктуры.

Алексей Копайгородский отметил, что город готов к началу работ по комплексному обновлению инженерных сетей (об этих планах мэра ранее упоминал «Росбалт»). В 2024 году планируется приступить к масштабному строительству на 20 площадках. Продолжается возведение социальных домов в Лазаревском и Центральном районах, куда будут переселены жители из аварийного фонда. В сообщении на своем телеграм-канале мэр отметил, что работы, запланированные на 2023–2024 годы, выполняются полностью.

Согласно национальному проекту «Жилье и городская среда», для семей микрорайона Северная Бытха возводится школа, рассчитанная на 1100 мест. Помимо этих работ, продолжается восстановление инфраструктуры в новых регионах России за счет средств из федерального бюджета.

Также Копайгородский рассказал о том, как продвигается выполнение задания Минстроя и вице-премьера Марата Шакирзяновича Хуснуллина. На городском уровне были определены шесть мест, где необходимо усовершенствовать систему ливнеотведения, участки, где будут проведены работы по берегоукреплению и защите (общая протяженность 29 км), сформирован перечень из 700 точек, где потребуется провести противооползневые работы. В данный момент мэр Копайгородский с командой прорабатывают пути решения данных задач.

Алексей Копайгородский поблагодарил Минстрой РФ за поддержку всех проектов, которые очень важны для Сочи. Он заверил, что все запланированные задачи, которые улучшат жизнь горожан и помогут сохранить экологию, будут выполнены. Ранее «Новые Известия» рассказали о том, как изменился Сочи при мэре Копайгородском.

#Сочи#Копайгородский Алексей Сергеевич#Все материалы авторов#Краснодарский край
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика