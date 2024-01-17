Мэр Сочи Копайгородский рассказал о графике выполнения инфраструктурных проектов

Алексей Копайгородский отметил, что город готов к началу работ по комплексному обновлению инженерных сетей (об этих планах мэра ранее упоминал «Росбалт»). В 2024 году планируется приступить к масштабному строительству на 20 площадках. Продолжается возведение социальных домов в Лазаревском и Центральном районах, куда будут переселены жители из аварийного фонда. В сообщении на своем телеграм-канале мэр отметил, что работы, запланированные на 2023–2024 годы, выполняются полностью.