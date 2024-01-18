Мигранта из Санкт-Петербурга подозревают в пособничестве террористам

Posted 18 января 2024, 12:14
Published 18 января 2024, 12:14
Modified 18 января 2024, 12:17
Updated 18 января 2024, 12:17
Спецслужбы выяснили, что мужчина поддерживал связь с членами террористической группировки «Катиба Таухид валь-Джихад», запрещенной на территории России. Об этом пишет ФедералПресс со ссылкой на «МК в Петербурге».
По данным оперативников, задержанный отправлял деньги террористам для приобретения оружия, боеприпасов и военной техники. По предварительной информации, сумма составила 25 тысяч рублей.
В настоящее время возбуждено уголовное дело. Подозреваемый находится под стражей в следственном изоляторе.