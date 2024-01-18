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Posted 18 января 2024, 12:14

Published 18 января 2024, 12:14

Modified 18 января 2024, 12:17

Updated 18 января 2024, 12:17

Мигранта из Санкт-Петербурга подозревают в пособничестве террористам

18 января 2024, 12:14
В Санкт-Петербурге агенты Федеральной службы безопасности (ФСБ) начали уголовное преследование в отношении гражданина Узбекистана, которого задержали по обвинению в содействии террористам.

Спецслужбы выяснили, что мужчина поддерживал связь с членами террористической группировки «Катиба Таухид валь-Джихад», запрещенной на территории России. Об этом пишет ФедералПресс со ссылкой на «МК в Петербурге».

По данным оперативников, задержанный отправлял деньги террористам для приобретения оружия, боеприпасов и военной техники. По предварительной информации, сумма составила 25 тысяч рублей.

В настоящее время возбуждено уголовное дело. Подозреваемый находится под стражей в следственном изоляторе.

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