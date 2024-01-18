«Мощный и опасный циклон» окажет влияние на погоду в Приморье

Ссылаясь на данные спутников и карт погоды JMA, он предположил, что 20 января в районе Желтого моря сформируется «мощный и опасный циклон» — как и ожидалось. 21 января этот циклон достигнет Японии, принеся с собой тропические ливни, ураган и волны высотой до 5 метров. По сути, это будет похоже на тайфун. Далее суперциклон переместится в Тихий океан или направится к Курильским островам.