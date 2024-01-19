Гастроэнтеролог Кашух рассказала о пользе растительного белка для организма

Posted 19 января 2024, 12:48
Published 19 января 2024, 12:48
Modified 19 января 2024, 12:56
Updated 19 января 2024, 12:56
Белок является основным строительным материалом клеток и содержится не только в продуктах животного происхождения, но и в растительной пище, такой как бобы и злаки. Организм не может хранить или синтезировать белок самостоятельно, поэтому важно получать его ежедневно через пищу. Врач рекомендует употреблять 0,8 г белка на 1 кг веса каждый день, чтобы поддерживать здоровье и предотвращать заболевания, пишут «Известия».
Она отмечает, что все белки состоят из аминокислот, которые необходимы организму для синтеза собственных белков. Человеку нужно получать 22 вида аминокислот из пищи, из которых 8 являются незаменимыми и могут быть получены только через питание. Продукты животного происхождения, такие как мясо, творог и яйца, содержат все необходимые аминокислоты, которые легко усваиваются организмом. Кроме того, эти продукты также богаты важными питательными веществами, такими как железо и витамин В12.
Однако растительные белки обычно не так сбалансированы по составу, и им может не хватать одной или нескольких аминокислот. Поэтому врач рекомендует быть особенно внимательными при составлении рациона, чтобы получить все необходимые питательные элементы при отказе от мясной пищи.
Врач также отмечает, что продукты животного происхождения содержат большое количество насыщенных жиров, которые повышают уровень холестерина и увеличивают риск сердечно-сосудистых заболеваний. Растительная пища, содержащая растительный белок, является источником витаминов, минералов, антиоксидантов и клетчатки, которые положительно влияют на работу кишечника и поддержание нормальной микрофлоры. Кроме того, растительная пища обычно содержит меньше калорий, что помогает поддерживать нормальный вес и предотвращать ожирение.
Она отмечает, что бобовые, злаки, авокадо, орехи и семечки являются богатыми источниками растительного белка. Соевые продукты особенно сбалансированы по составу аминокислот и широко используются в производстве растительных аналогов мяса, тофу и заменителей молока.
Врач подчеркивает, что растительный белок полезен для взрослых и детей. Увеличение его доли в рационе помогает поддерживать нормальный вес и улучшает пищеварение. Некоторые исследования показывают, что замена животного белка на растительный может снизить уровень «плохого» холестерина и риск сердечно-сосудистых заболеваний. Растительные источники белка также реже вызывают аллергические реакции, легче перевариваются и усваиваются.