Гастроэнтеролог Кашух рассказала о пользе растительного белка для организма

Она отмечает, что все белки состоят из аминокислот, которые необходимы организму для синтеза собственных белков. Человеку нужно получать 22 вида аминокислот из пищи, из которых 8 являются незаменимыми и могут быть получены только через питание. Продукты животного происхождения, такие как мясо, творог и яйца, содержат все необходимые аминокислоты, которые легко усваиваются организмом. Кроме того, эти продукты также богаты важными питательными веществами, такими как железо и витамин В12.