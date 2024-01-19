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Posted 19 января 2024, 13:02

Published 19 января 2024, 13:02

Modified 19 января 2024, 13:27

Updated 19 января 2024, 13:27

Отоларинголог Гамзатов назвал главную опасность воспаления миндалин

19 января 2024, 13:02
Врач-отоларинголог Калсын Гамзатов рассказал о причинах воспаления миндалин, операции по их удалению и рекомендациях по профилактике этого заболевания.

Миндалины и гланды — это одно и то же, скопление лимфоидной ткани в глотке. Вирусная инфекция является наиболее распространенной причиной воспаления миндалин, а также задней стенки глотки. Бактерии также могут вызывать ангину. Лечение зависит от причины заболевания: при вирусной инфекции прописываются средства для снижения температуры и снятия боли в горле, а при бактериальном воспалении требуются антибиотики, пишут «Известия».

Врач предупреждает, что воспаление миндалин необходимо начинать лечить вовремя, чтобы избежать осложнений. Одно из таких осложнений — образование гноя, которое требует немедленного хирургического вмешательства. Также врач указывает на показания к удалению миндалин, включая хроническое воспаление, частые бактериальные инфекции и подозрения на злокачественные опухоли. Однако есть условия, при которых удаление миндалин запрещено, такие как серьезные заболевания крови, диабет, туберкулез легких и некоторые психические заболевания.

Удаление миндалин у детей требует особого внимания, поскольку они играют роль в формировании иммунитета. Обычно небные миндалины у детей не полностью удаляют, а подрезают. Полное удаление может потребоваться только при частом заболевании или образовании гнойного процесса. Врач также советует соблюдать правила гигиены полости рта, отказаться от вредных привычек и правильно питаться для сохранения здоровья миндалин.

За консультацией следует обратиться к специалисту при первых симптомах, а можно это сделать даже через онлайн-консультацию с помощью специальной камеры для осмотра горла.

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