Отоларинголог Гамзатов назвал главную опасность воспаления миндалин

Posted 19 января 2024, 13:02
Published 19 января 2024, 13:02
Modified 19 января 2024, 13:27
Updated 19 января 2024, 13:27
Миндалины и гланды — это одно и то же, скопление лимфоидной ткани в глотке. Вирусная инфекция является наиболее распространенной причиной воспаления миндалин, а также задней стенки глотки. Бактерии также могут вызывать ангину. Лечение зависит от причины заболевания: при вирусной инфекции прописываются средства для снижения температуры и снятия боли в горле, а при бактериальном воспалении требуются антибиотики, пишут «Известия».
Врач предупреждает, что воспаление миндалин необходимо начинать лечить вовремя, чтобы избежать осложнений. Одно из таких осложнений — образование гноя, которое требует немедленного хирургического вмешательства. Также врач указывает на показания к удалению миндалин, включая хроническое воспаление, частые бактериальные инфекции и подозрения на злокачественные опухоли. Однако есть условия, при которых удаление миндалин запрещено, такие как серьезные заболевания крови, диабет, туберкулез легких и некоторые психические заболевания.
Удаление миндалин у детей требует особого внимания, поскольку они играют роль в формировании иммунитета. Обычно небные миндалины у детей не полностью удаляют, а подрезают. Полное удаление может потребоваться только при частом заболевании или образовании гнойного процесса. Врач также советует соблюдать правила гигиены полости рта, отказаться от вредных привычек и правильно питаться для сохранения здоровья миндалин.
За консультацией следует обратиться к специалисту при первых симптомах, а можно это сделать даже через онлайн-консультацию с помощью специальной камеры для осмотра горла.