Отоларинголог Гамзатов назвал главную опасность воспаления миндалин

Миндалины и гланды — это одно и то же, скопление лимфоидной ткани в глотке. Вирусная инфекция является наиболее распространенной причиной воспаления миндалин, а также задней стенки глотки. Бактерии также могут вызывать ангину. Лечение зависит от причины заболевания: при вирусной инфекции прописываются средства для снижения температуры и снятия боли в горле, а при бактериальном воспалении требуются антибиотики, пишут «Известия».