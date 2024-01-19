Врачебным почерком: новый туристический объект открыли во Владивостоке — фото

Но самые яркие эмоции у владивостокцев вызывает установленный у входа в вуз арт-объект — надпись «Тихоокеанский государственный медицинский университет». Надпись так точно воспроизводит типичный «врачебный почерк», что поневоле вызывает улыбку — добрую, не ироничную. Как точно подметили присущую очень, очень многим медикам особенность почерка авторы арт-объекта.