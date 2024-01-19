Врачебным почерком: новый туристический объект открыли во Владивостоке — фото

Posted 19 января, 04:41
Published 19 января, 04:41
Modified 13 декабря, 05:17
Updated 13 декабря, 05:17
Работы, как сообщили в пресс-службе администрации Владивостока, проводит известная в столице ДФО компания Concrete Jungle — по заказу вуза.
Что уже сделано? Установлена новая лестница, проведено освещение, дорожки для пешеходов выложены брусчаткой, расставлены скамейки. Кроме того, здесь же обустроена небольшая видовая площадка.
Но самые яркие эмоции у владивостокцев вызывает установленный у входа в вуз арт-объект — надпись «Тихоокеанский государственный медицинский университет». Надпись так точно воспроизводит типичный «врачебный почерк», что поневоле вызывает улыбку — добрую, не ироничную. Как точно подметили присущую очень, очень многим медикам особенность почерка авторы арт-объекта.
Кстати, вечерами надпись ярко подсвечивается.
Отметим, что благоустройство проводится по случаю 65-летия университета. Ранее глава краевого центра Константин Шестаков поддержал идею разработки проекта по преображению территории.
В перспективе разработчики проекта предполагают связать пешеходными путями и общественными пространствами два близрасположенных вуза — ТГМУ и ВВГУ.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о новом арт-объекте в центре Владивостока.