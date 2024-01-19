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Posted 19 января, 04:41

Published 19 января, 04:41

Modified 13 декабря, 05:17

Updated 13 декабря, 05:17

Во Владивостоке благоустроили территорию возле медицинского университета

Врачебным почерком: новый туристический объект открыли во Владивостоке — фото

19 января 2024, 04:41
Фото: Анастасия Котлярова. vlc.ru.

Во Владивостоке благоустроили территорию возле медицинского университета

Сюжет
Благоустройство
Подходит к завершению процесс благоустройства территории возле Тихоокеанского медицинского университета на проспекте Острякова во Владивостоке.

Работы, как сообщили в пресс-службе администрации Владивостока, проводит известная в столице ДФО компания Concrete Jungle — по заказу вуза.

Что уже сделано? Установлена новая лестница, проведено освещение, дорожки для пешеходов выложены брусчаткой, расставлены скамейки. Кроме того, здесь же обустроена небольшая видовая площадка.

Но самые яркие эмоции у владивостокцев вызывает установленный у входа в вуз арт-объект — надпись «Тихоокеанский государственный медицинский университет». Надпись так точно воспроизводит типичный «врачебный почерк», что поневоле вызывает улыбку — добрую, не ироничную. Как точно подметили присущую очень, очень многим медикам особенность почерка авторы арт-объекта.

Фото: Анастасия Котлярова. vlc.ru

Кстати, вечерами надпись ярко подсвечивается.

Отметим, что благоустройство проводится по случаю 65-летия университета. Ранее глава краевого центра Константин Шестаков поддержал идею разработки проекта по преображению территории.

В перспективе разработчики проекта предполагают связать пешеходными путями и общественными пространствами два близрасположенных вуза — ТГМУ и ВВГУ.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о новом арт-объекте в центре Владивостока.

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#Новости#Общество#Дальний Восток#Россия#Владивосток#Проект#Благоустройство#Арт-объект#ТГМУ#Константин Шестаков#Лестница#Освещение#Приморский край
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