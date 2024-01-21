Проводница поезда во Владивосток высказала мнение о ситуации с котом Твиксом

Не так давно история о том, как проводница вагона поезда Екатеринбург — Санкт-Петербург, рьяно выполняя свои должностные обязанности буквально выставила кота Твикса на мороз во время остановки в Кирове — уже длительное время будоражит умы диванных комментаторов в интернете и зоозащитников.