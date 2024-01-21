Проводница поезда во Владивосток высказала мнение о ситуации с котом Твиксом

Posted 21 января 2024, 01:16
Published 21 января 2024, 01:16
Modified 21 января 2024, 01:19
Updated 21 января 2024, 01:19
Не так давно история о том, как проводница вагона поезда Екатеринбург — Санкт-Петербург, рьяно выполняя свои должностные обязанности буквально выставила кота Твикса на мороз во время остановки в Кирове — уже длительное время будоражит умы диванных комментаторов в интернете и зоозащитников.
Что о сложившейся ситуации думает её коллега, проводница поезда Благовещенск — Владивосток узнавал корреспондент «Восток-Медиа»:
— Ситуация, конечно, неоднозначная и резонансная. Животное погибло такой мучительной смертью. Но тут вопросы есть ко всем, конечно. В том числе и к хозяину.
Ведь он должен был проверить, что животное точно в переноске и никуда из нее не выберется.
А проводник, конечно, должна была проверить, чей это багаж — ведь животные это багаж.
Ну и у нас нет списка пассажиров с животными, мы не знаем на каком месте и какое животное едет. Например, хозяин с животным сел в Хабаровске, у моего напарника, а я встала на вагон в Спасске. И мы ж не ходим, не проверяем, в каком купе кто едет. Просто есть вагон, в котором разрешен провоз животных. И все.