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Posted 21 января 2024, 01:16

Published 21 января 2024, 01:16

Modified 21 января 2024, 01:19

Updated 21 января 2024, 01:19

Проводница поезда во Владивосток высказала мнение о ситуации с котом Твиксом

Проводница поезда во Владивосток высказала мнение о ситуации с котом Твиксом

21 января 2024, 01:16
Фото: vostokmedia.com.
Сюжет
Домашние животные
Что думает о произошедшем с котом Твиксом проводница поезда Благовещенск — Владивосток?

Не так давно история о том, как проводница вагона поезда Екатеринбург — Санкт-Петербург, рьяно выполняя свои должностные обязанности буквально выставила кота Твикса на мороз во время остановки в Кирове — уже длительное время будоражит умы диванных комментаторов в интернете и зоозащитников.

Что о сложившейся ситуации думает её коллега, проводница поезда Благовещенск — Владивосток узнавал корреспондент «Восток-Медиа»:

— Ситуация, конечно, неоднозначная и резонансная. Животное погибло такой мучительной смертью. Но тут вопросы есть ко всем, конечно. В том числе и к хозяину.
Ведь он должен был проверить, что животное точно в переноске и никуда из нее не выберется.
А проводник, конечно, должна была проверить, чей это багаж — ведь животные это багаж.
Ну и у нас нет списка пассажиров с животными, мы не знаем на каком месте и какое животное едет. Например, хозяин с животным сел в Хабаровске, у моего напарника, а я встала на вагон в Спасске. И мы ж не ходим, не проверяем, в каком купе кто едет. Просто есть вагон, в котором разрешен провоз животных. И все.
#Новости#Дальний Восток#Россия#Хабаровск#Владивосток#Санкт-Петербург#Домашние животные#Зоозащитники#Пассажиры#Екатеринбург#Приморский край#Спасск
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