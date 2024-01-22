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Posted 21 января 2024, 23:35

Published 21 января 2024, 23:35

Modified 21 января 2024, 23:35

Updated 21 января 2024, 23:35

Мнение горожан: жители Владивостока считают, что общественный транспорт стал лучше

Мнение горожан: жители Владивостока считают, что общественный транспорт стал лучше

21 января 2024, 23:35
Фото: 1MI.
Сюжет
Общественный транспорт
Корреспондент издания «Восток-Медиа» опросил людей на улицах Владивостока и узнал, как горожане оценивают изменения в сфере общественного транспорта. Результаты — в видео.

Корреспондент «Восток-Медиа» задавал жителям Владивостока всего два вопроса:

Стал ли городской общественный транспорт лучше?

Что конкретно людям нравится теперь в нем больше всего?

Ответы людей оказались неожиданно однозначными: жители города считают, что местный общественный транспорт изменился в лучшую сторону. При этом положительные тенденции в развитии подметили даже те, кто передвигается по Владивостоку исключительно на личном авто.

Больше всего в сфере общественного транспорта горожанам понравилось увеличение количества автобусов на уже существующих маршрутах. Но и другие позитивные изменения жители Владивостока оценили по достоинству.

Реформа общественного транспорта Владивостока — одна из главных задач работы администрации города во главе с Константином Шестаковым. И успехи проведения этой реформы жители видят уже сейчас.

Напомним, что Владивосток выиграл грант в 34 миллиона рублей, победив в федеральном конкурсе «Лучшая муниципальная практика» благодаря достижениям в реформе общественного транспорта.

34 миллиона рублей получит Владивосток за успехи в реформе общественного транспорта
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#Новости#Видео#Дальний Восток#Россия#Владивосток#Общественный транспорт#Развитие#Опрос#Приморский край
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