Мнение горожан: жители Владивостока считают, что общественный транспорт стал лучше

Posted 21 января 2024, 23:35
Published 21 января 2024, 23:35
Modified 21 января 2024, 23:35
Updated 21 января 2024, 23:35
Корреспондент «Восток-Медиа» задавал жителям Владивостока всего два вопроса:
Стал ли городской общественный транспорт лучше?
Что конкретно людям нравится теперь в нем больше всего?
Ответы людей оказались неожиданно однозначными: жители города считают, что местный общественный транспорт изменился в лучшую сторону. При этом положительные тенденции в развитии подметили даже те, кто передвигается по Владивостоку исключительно на личном авто.
Больше всего в сфере общественного транспорта горожанам понравилось увеличение количества автобусов на уже существующих маршрутах. Но и другие позитивные изменения жители Владивостока оценили по достоинству.
Реформа общественного транспорта Владивостока — одна из главных задач работы администрации города во главе с Константином Шестаковым. И успехи проведения этой реформы жители видят уже сейчас.
Напомним, что Владивосток выиграл грант в 34 миллиона рублей, победив в федеральном конкурсе «Лучшая муниципальная практика» благодаря достижениям в реформе общественного транспорта.