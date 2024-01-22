По двойному тарифу. Менеджеры «ДЭК» ответят за мошенничество?

Posted 22 января 2024, 05:25
Published 22 января 2024, 05:25
Modified 22 января 2024, 05:27
Updated 22 января 2024, 05:27
Информацию о стартовавшем во второй половине декабря расследовании в рамках уголовного дела сообщили новые медиа, сославшись на имеющиеся в их распоряжении фотографии соответствующего постановления. Наши источники в правоохранительных органах данную информацию подтвердили.
Все серьезно — в управлении МВД по Владивостоку усмотрели признаки правонарушения, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ — «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере». Причем замешаны в преступлении могут быть бывшие руководители «Дальневосточной энергетической компании» (ПАО «ДЭК»).
Мы провели собственное расследование по имеющимся в нашем распоряжении данным. Пострадавших в этой истории сразу несколько, и в первую очередь это ООО «Артемовская электросетевая компания» и ООО «Территориальная энергосетевая компания». А также их потребители, простые приморцы.
Ведь похищенные у компаний деньги — это в первую очередь недофинансирование инфраструктурных проектов, от которых напрямую зависит качество электроснабжения. Особенно это важно для Приморья, жители которого ежегодно сталкиваются с тайфунами, «ледяными дождями», паводками и другими ударами стихии, требующими постоянных вложений в электросетевую инфраструктуру.
Но начать стоит с главного — о каких хищениях идет речь? История стартовала в декабре 2017 года, когда произошло сразу несколько важных в ее контексте событий. Во-первых, гарантирующий поставщик принял решение в одностороннем порядке расторгнуть договор энергоснабжения с предприятием ООО «Дальнегорский ГОК» за долги.
Во-вторых, по итогам этого же месяца руководство «ДЭК» останется недовольно сведениями о фактических потерях, предоставленными компаниями «АЭСК» и «ТЭСК». В мае 2018 года гарантирующий поставщик и вовсе обратится в Арбитражный суд Приморья с требованиями взыскать с них 40 миллионов рублей на двоих — так энергетики оценили недоучтенные потери и штраф за их просрочку.
Что касается «Дальнегорского ГОКа», то после отключения он продолжил пользоваться электроэнергией, но уже без договора. Долго так продолжаться не могло, и уже в марте 2018-го стороны все же договорились. Но компенсировать незаконно до этого расходуемую энергию кто-то должен был. В этой ситуации справедливой бы выглядела оплата фактических потерь ПАО «ДЭК» той компанией, к сетям которой подключено это «проблемное» предприятие — в нашем случае это «Дальневосточная распределительная компания» («ДРСК»).
Однако, согласно действующему законодательству, недоучтенные потери взыскиваются гарантирующим поставщиком в пропорциональном отношении с организаций, не представивших в срок месячные балансы израсходованной электроэнергии. Фактически, на эти организации ложится обязанность оплатить все фактические (недоучтенные) потери за соответствующий период.
В связи с этим, даже будучи дочерним предприятием «ДЭК», ДРСК, равно как и «АЭСК» и «ТЭСК», о чём мы писали выше, все равно оказалась в числе ответчиков по тому самому иску гарантирующего поставщика к сетевикам в мае 2018-го. Потери были распределены между всеми ответчиками, и в этом, пожалуй, даже есть смысл, если бы не ловкость рук представителей истца.
А они ухитрились в том же мае 2018 года параллельно подать еще один иск — уже к самому «Дальнегорскому ГОКу». С комбината потребовали погасить долги за электричество, в том числе и за декабрь 2017-го. Арбитражный суд Приморского края оба иска удовлетворил, и получается… что «ДЭК» дважды взыскал деньги за «неучетенку» ГОКа — как с него самого, так и с сетевиков.
В «ДРСК», отвечавшими перед материнской компанией по одному из исков, о ситуации, по нашему мнению, не знать не могли. Но, по всей видимости, умолчали, не став (еще бы) использовать данное обстоятельство в свою защиту. Те компании, которых обманом вынудили подарить гарантирующему поставщику по несколько миллионов рублей (в «АЭСК», например, потери оценивают примерно в 2,5 миллиона), поняли это не сразу.
Решения были приняты, а поезд правосудия, что называется, ушел. Двойная компенсация растворилась в бухгалтерии «ДЭК», и, надо полагать, частичным образом в карманах тогдашних менеджеров предприятия. Некоторые из них, вполне вероятно, до сих пор могут работать в компании, а ситуацию с «двойным взысканием» могли использовать и для продвижения по карьерной лестнице, с которым проблем они впоследствии не имели.
А ведь похищенные деньги могли пойти на совершенствование инфраструктуры и, возможно, предотвратить часть проблем, связанных с ее устареванием. Как мы уже отмечали, проиграли от злоупотреблений нечистых на руку менеджеров «ДЭК» в итоге простые жители Приморья. Вскрывавшаяся теперь махинация могла стоить им личного комфорта и качества получаемых услуг в эти пять лет.
В компании «АЭСК» не смирились с фактическим хищением средств и на протяжении пяти с половиной лет доказывали свою правоту, благодаря, прокуратуре края, которая обратила внимание на незаконные действия должностных лиц гарантирующего поставщика, все-таки добились возбуждения уголовного дела. Теперь обе пострадавшие компании могут вернуть украденное и инвестировать эти средства в деятельность, отчего выиграют уже не только эти компании, но и весь регион.
«ДЭК» же рискует пострадать от собственной кадровой политики. Гарантирующий поставщик делает колоссальную и важную работу, но ее, увы, подрывают недобросовестные управленцы, которые при этом продолжают работать. Компенсировать незаконно взысканные деньги, возможно, придется из бюджета предприятия.
И это тоже нанесет вред не только отельной компании, но и, потенциально, всей энергетической безопасности Приморья. Такова цен конкретных кадровых решений, и, вполне возможно, системы, в условиях которой они принимаются.