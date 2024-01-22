По двойному тарифу. Менеджеры «ДЭК» ответят за мошенничество?

А они ухитрились в том же мае 2018 года параллельно подать еще один иск — уже к самому «Дальнегорскому ГОКу». С комбината потребовали погасить долги за электричество, в том числе и за декабрь 2017-го. Арбитражный суд Приморского края оба иска удовлетворил, и получается… что «ДЭК» дважды взыскал деньги за «неучетенку» ГОКа — как с него самого, так и с сетевиков.