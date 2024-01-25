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Posted 25 января 2024, 06:40

Published 25 января 2024, 06:40

Modified 25 января 2024, 06:46

Updated 25 января 2024, 06:46

Жители Кемеровской обнаружили рысь рядом со школой

25 января 2024, 06:40
В городе Анжеро-Судженск Кемеровской области местные жители увидели рысь недалеко от здания одной из школ. Очевидец поделился этой новостью в социальных сетях.

Встреча людей с хищником произошла возле школы №32, пишет sibdepo.ru. Рысь стояла на сугробе рядом с мусорным контейнером и казалась напуганной.

Местный житель пытался окружить ее с двух сторон и бросал в животное палку. Когда рысь решила убежать, мужчина побежал следом за ней. Что случилось с рысью после этого события, неизвестно.

Автор поста в социальной сети выразил сожаление о том, что животным сложно найти пищу в лесах и поделился своим страхом перед таким встречным «котиком».

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