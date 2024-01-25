Жители Кемеровской обнаружили рысь рядом со школой

Posted 25 января 2024, 06:40
Published 25 января 2024, 06:40
Modified 25 января 2024, 06:46
Updated 25 января 2024, 06:46
Встреча людей с хищником произошла возле школы №32, пишет sibdepo.ru. Рысь стояла на сугробе рядом с мусорным контейнером и казалась напуганной.
Местный житель пытался окружить ее с двух сторон и бросал в животное палку. Когда рысь решила убежать, мужчина побежал следом за ней. Что случилось с рысью после этого события, неизвестно.
Автор поста в социальной сети выразил сожаление о том, что животным сложно найти пищу в лесах и поделился своим страхом перед таким встречным «котиком».