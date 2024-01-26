Если снега не навалило: как отдохнуть владивостокцам зимой?

Снега, может, много и не выпало, но морозы стоят крепкие, а значит — такую прелесть, как каток, никто не отменял. Равно как и горки. Напомним, катки во Владивостоке работают на стадионе «Авангард», на центральной площади, в парке имени Лазо. Также залиты хоккейные коробки в микрорайонах.