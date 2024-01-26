Если снега не навалило: как отдохнуть владивостокцам зимой?

Posted 26 января 2024, 05:21
Published 26 января 2024, 05:21
Modified 26 января 2024, 05:23
Updated 26 января 2024, 05:23
Коньками звучно резать…
Снега, может, много и не выпало, но морозы стоят крепкие, а значит — такую прелесть, как каток, никто не отменял. Равно как и горки. Напомним, катки во Владивостоке работают на стадионе «Авангард», на центральной площади, в парке имени Лазо. Также залиты хоккейные коробки в микрорайонах.
Работают и центры зимнего отдыха — например, «Комета», где снега хватит всем. Чуть подальше от Владивостока, но всегда готов принять горожан и развлечь по-зимнему центр «Штыковские пруды». Информацию можно найти на сайтах компаний.
В поход, на гору, к леопардам
Приглашает на прогулки к Кравцовским водопадам, по зимним тропам за леопардом нацпарк «Земля леопарда». Информация — в telegram-канале заповедника.
Можно отправиться в поход с лигой «Женьшень» — причём маршруты предлагаются разной сложности. Начинающим лучше выбрать «Шаморовский перевал — Ботанический сад». Прекрасные виды и зимний лес со свежим воздухом гарантированы.
Тем, кто имеет опыт пешего туризма, предложат вариант похода по горам острова Русского — Главной и Русских. 15 километров по лесу и горам — восхитительно!
Походы проходят по субботам и воскресеньям. Информация — в соцсетях лиги ходьбы «Женьшень».
Не просто кошка
Можно отправиться на Токаревскую кошку — полазать там по торосам и попробовать дождаться, когда приплывут ларги (несколько раз их уже видели на маяке).
Можно присоединиться к любителям подлёдной рыбалки и посидеть с удочкой на льду. Как Амурского залива, так и подальше от города — под Тавричанкой или Шкотово.
И самое важное — культура
И разумеется, никто не отменял культурную программу выходных: театры, музеи, галереи, кинотеатры Владивостока работают зимой так же, как в любое время года — постоянно!
Словом, было бы желание, а заскучать во Владивостоке и без снега не удастся.