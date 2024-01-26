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Posted 26 января 2024, 02:48

Published 26 января 2024, 02:48

Modified 26 января 2024, 02:50

Updated 26 января 2024, 02:50

Мужчины чаще женщин становятся преступниками в Приморье

Гендер решает? Кто чаще совершает преступления в Приморье

26 января 2024, 02:48
Фото: Midjourney.

Мужчины чаще женщин становятся преступниками в Приморье

Сюжет
Женщины
Приморская прокуратура составила портрет типичного преступника 2023 года. Оказалось, что можно оставить четкую характеристику, исходя из гендера, образования и возраста.

Почти все преступления — 94,4% — в Приморье совершили местные жители. Почти всем им от 30 до 49 лет (60,3%) и это мужчины (82,4%), не имеющие постоянного источника дохода (65%), зато со средним или профессиональным образованием (65%).

Молодые люди от 18 до 24 лет совершили 12,5% от всех преступлений, от 25 до 30 — 10,2%, старше 50 — 13,1%. Есть в статистике и несовершеннолетние. На их долю приходится 3,8% правонарушений.

Женщины преступали закон в 17,6%.

Как сказано выше, основной костяк нарушителей — безработные. Студенты заняли лишь 3,3% от общего числа преступлений, служащие — 2,6%. У 9,1% есть высшее образование, у 24,3% — начальное и основное общее.

27,4% человек в момент совершения преступления были в алкогольном опьянении, 0,6% — в наркотическом.

Ранее «Восток Медиа» писало о главных судебных разбирательствах прошлого года.

#Новости#Общество#Студенты#Образование#Женщины#Высшее образование#Преступление#Алкогольное опьянение#Преступления#Приморский край#Приморье#Мужчины
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