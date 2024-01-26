Гендер решает? Кто чаще совершает преступления в Приморье

Posted 26 января 2024, 02:48
Published 26 января 2024, 02:48
Modified 26 января 2024, 02:50
Updated 26 января 2024, 02:50
Почти все преступления — 94,4% — в Приморье совершили местные жители. Почти всем им от 30 до 49 лет (60,3%) и это мужчины (82,4%), не имеющие постоянного источника дохода (65%), зато со средним или профессиональным образованием (65%).
Молодые люди от 18 до 24 лет совершили 12,5% от всех преступлений, от 25 до 30 — 10,2%, старше 50 — 13,1%. Есть в статистике и несовершеннолетние. На их долю приходится 3,8% правонарушений.
Женщины преступали закон в 17,6%.
Как сказано выше, основной костяк нарушителей — безработные. Студенты заняли лишь 3,3% от общего числа преступлений, служащие — 2,6%. У 9,1% есть высшее образование, у 24,3% — начальное и основное общее.
27,4% человек в момент совершения преступления были в алкогольном опьянении, 0,6% — в наркотическом.
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